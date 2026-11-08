앰퍼샌드원, 첫 정규앨범 발매 앞두고 7인 7색 카리스마

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 발매를 앞두고 새로운 콘셉트 포토를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 8일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 앰퍼샌드원의 정규 1집 ‘PATHFINDER(패스파인더)’ 첫 번째 콘셉트 포토인 ‘CHARACTER STILL(캐릭터 스틸)’의 ‘PATH(패스)’ 단체 버전을 공개했다.

공개된 사진 속 앰퍼샌드원은 넓은 공간을 배경으로 모노톤의 클래식한 스타일링을 선보였다. 멤버들은 자유로운 포즈와 강렬한 눈빛으로 이전과는 다른 분위기를 연출했다.

첫 정규앨범 ‘PATHFINDER’는 앰퍼샌드원이 높은 목표를 향해 나아가는 과정에서 새로운 길을 개척하고 성장한다는 의미를 담았다. 그룹의 성장 서사를 바탕으로 강렬한 퍼포먼스와 한층 단단해진 에너지를 선보일 예정이다.

앰퍼샌드원은 오는 17일 정규 1집 ‘PATHFINDER’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘King’s Way(킹스 웨이)’ 뮤직비디오를 공개한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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