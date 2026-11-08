‘닥터X’ 최고 시청률 20% 돌파…김지원→이정은, 8인의 의사 뭉쳤다 [TV핫스팟]

‘닥터X’가 최고 시청률 20%를 돌파하며 흥행을 이어갔다.

지난 7일 방송된 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 10화는 전국과 수도권 시청률 모두 17.7%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 20.2%까지 치솟았으며, 5주 연속 전 채널 프로그램 시청률 1위를 차지했다. 2049 시청률은 평균 7.2%, 최고 8%로 집계됐다.

이날 방송에서는 계수정(김지원 분), 장희숙(이정은 분), 부승권(손현주 분), 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분), 도윤식(김영민 분), 배흥곤(이성욱 분), 김성진(허준석 분) 등 8인의 의사가 힘을 합쳐 사상 초유의 8세 소아 ‘복부다장기 체외 종양 절제 및 자가이식술’을 극적으로 성공시켰다.



장희숙이 계수정에게 의사로서의 사명감을 일깨워주던 과거의 모습으로 포문을 열었다. 총성과 폭발음이 난무하는 긴박한 상황에서도, 장희숙은 “이 환자에겐 지금 너 하나뿐이고, 그래서 전부다. 의사는 그런 존재야”라며 계수정이 수술에 집중할 수 있도록 곁을 지켰다.

현재로 돌아와, 계수정은 장희숙의 가르침을 되새기며 8세 소아암 환자 이현아(이채유 분)의 생명을 지키기 위해 온 힘을 쏟았다. 하지만 장희숙과 도윤식이 합류했음에도 여섯 개의 장기를 모두 체외로 꺼내 종양을 제거한 뒤 다시 이식해야 하는 초현실적인 수술을 감당하기에는 의료진의 수가 턱없이 부족했다.

계수정과 장희숙, 박태경, 조원진, 도윤식이 힘겨운 사투를 이어가던 그때 전공의 결의회에 참석했던 부승권과 배흥곤이 투표에 참여하지 않고 자리를 박차고 나와 수술에 합류했다. 부승권은 투표장을 나서며 “오늘 수술이 돌아가는 곳이 딱 한 곳 있습니다. 거대한 수술실에 작은 아이가 누워 있습니다. 우리가 진짜 외과의라면 어디에 있어야 합니까? 이것이 제 선택입니다”라고 소신을 밝혔다.

부승권과 배흥곤의 합류로 부족했던 손이 채워지면서 수술이 순조롭게 진행될 것이라 기대를 모으던 순간 목련회가 들이닥치며 또다시 위기가 찾아왔다. 구본평(최광일 분)을 비롯한 목련회 주축 멤버들이 수술을 중단하라고 압박한 것. 그러나 계수정은 “난 반드시 현아가 어른이 되게 해줄 겁니다”라며 어린 생명을 살리겠다는 의지를 굽히지 않았다. 부승권 역시 참관실의 구본평을 향해 단호하게 이름을 부른 뒤 “원장의 직권으로 이 수술 끝까지 진행합니다”라고 선언했다.

수술실 안의 의료진 모두가 뜻을 모아 목련회의 압박에 맞섰고, 응급의학과 교수 김성진까지 수술에 합류했다. 병원장부터 인턴까지 총 8인의 의사들이 하나로 뭉쳐 수술을 이어갔고, 긴 시간 동안 함께 치열한 사투를 벌인 끝에 결국 불가능하다고 여겨졌던 초고난도 수술을 극적으로 성공시켰다.

친목을 위한 행동을 일절 거부해왔던 계수정은 수술에 참여한 의사들과 함께 회식을 하고 “수고하셨습니다”라는 인사를 건네며 달라진 모습을 보였다. 불가능하다고 믿었던 수술이 실패하지 않는 순간을 함께 경험한 의사들 역시 각자의 방식으로 수술을 되돌아봤다. 도윤식은 “내가 한 일이 뭔가 꿈 같아서”라며 “오늘 사람을 구했어. 한 아이의 생명을 구했어”라고 털어놨다.

수술이 성공했다고 모든 것이 해결된 것은 아니었다. 목련회는 수술의 위험성과 IRB 승인 여부, 병원 측이 허락하지 않은 외부 의료 인력의 참여 등을 문제 삼았다. 구서대병원 소속 의료진에게는 징계 조치를 내렸고, 계수정에게는 계약 해지를 통보해 분노를 유발했다. 그때 이현아의 어머니(문예원 분)가 수술에 참여한 의사들은 물론 구서대병원 본원과 분원, 재단까지 모두 고소하겠다고 선언하며 상황은 새로운 국면을 맞았다. 장희숙과 미리 뜻을 모은 반격이었다. 이현아의 어머니는 본원에서 더 이상 방법이 없다는 이유로 분원에 보내졌던 상황을 언급하며 병원과 재단의 책임을 묻겠다고 나섰고, 결국 목련회 측은 징계 조치를 보류했다.

계수정과 박태경, 조원진을 충격에 빠뜨린 새로운 인물 김승효(전국환 분)가 등장해 긴장감을 최고조로 끌어올렸다. 김승효는 계수정이 몸담았던 의료봉사 단체 ‘화이트 윙즈’의 창립자이자, 제3국에서 인도주의적 의료 활동을 펼쳐 ‘이 시대의 위대한 선의’로 존경받는 인물이었다. 심장 이식 수술을 받기 위해 구서대병원에 오게 된 그는 보호자로 조원진을, 집도의로 계수정을 지목해 모두를 놀라게 했다.

‘햇살 인턴’ 박태경의 충격적인 반전 면모도 드러났다. 박태경이 잠들어 있는 김승효를 베개로 질식시키려 한 것. 이를 지켜보던 조원진은 아무런 제지도 하지 않았고, 뒤늦게 들어온 계수정이 다급히 그를 막아서며 긴장감을 폭발시켰다. 그 순간, 눈을 뜬 김승효가 계수정을 향해 “오랜만이구나, 닥터X”라는 의미심장한 인사를 건네는 장면이 엔딩을 장식했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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