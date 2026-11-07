[KS4] 1사 만루서 등장한 이재희, 구세주였다…2⅔이닝 완벽투 “테무산 오타니래요”

“맞아도 상관없다 싶었죠.”
불안한 허리, 삼성엔 우완 투수 이재희가 있었다. 불펜서 확실하게 상대 흐름을 끊었다. 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 한국시리즈(KS·7전4선승제) 4차전서 4번째 투수로 나서 2⅔이닝을 완벽하게 책임졌다. 1사 만루 위기를 실점 없이 극복한 것은 물론, 8명의 타자를 상대하는 동안 단 한 번의 출루도 허용하지 않았다. 피안타, 볼넷 없이 삼진만 4개 잡아냈다. 당당히 데일리 최우수선수(MVP)에도 선정됐다. 상금 100만원의 주인공이 됐다.
총력전이 예고됐던 경기다. 이날 삼성이 선발투수로 내세운 이는 ‘루키’ 장찬희다. 포스트시즌(PS) 경험은 단 1경기뿐이었다. 긴 이닝을 장담하기 어려웠다. 5회부터 불펜진이 가동됐다. 설상가상 미야모리 사토시(0이닝 2볼넷 3실점), 배찬승(⅓이닝 3볼넷) 등이 연거푸 흔들리며 궁지에 몰렸다. 이날 경기 최대 위기. 삼성은 이재희 카드를 꺼냈다. 일찌감치 몸을 풀고 있었다. 이재희는 “이런 상황을 대비하는 게 (오늘의) 내 역할이었다. 불펜에서 충분히 몸을 풀고 올라갔다”고 설명했다.
충분한 휴식을 취했기 때문일까. 이재희의 마지막 등판은 지난달 30일 KIA와의 플레이오프(PO) 4차전이었다. 공에 힘이 느껴졌다. 이재희는 “(5회) 1사 만루서 아웃카운트 두 개를 올리고 내려왔을 때 (포수) (강)민호 선배가 ‘오늘 네 공 좋다. (스트라이크존) 모서리 보지 말고 가운데로 던져라’고 말씀하시더라. 맞더라도 상관없으니깐 빨리빨리 들어가서 승부하자 싶었다”고 밝혔다. 실제로 직구를 적극적으로 활용했다. 33개 중 19개에 달했다. 5회엔 7개의 공 모두 직구 승부였다.
묵직한 피칭, 동료들의 환대로 이어졌다. 임무를 마친 뒤 돌아오는 이재희를 향해 동료들은 마음을 표했다. 이재희는 “사토시 형과 (배)찬승이가 고맙다고 하더라. (외인 원투펀치) (크리스) 페덱과 (아리엘) 후라도도 안아줬다. ‘테무산 오타니’라더라”고 껄껄 웃었다. 이재희의 롤모델 중 한 명이 오타니 쇼헤이(LA다저스)다. 투구폼도 흡사하다. 이재희는 “오타니는 알면 알수록 인간성과 사람을 대하는 태도, 다 좋더라. 본받고자 열심히 따라가고 있다. 운(쓰레기)도 줍고 있다”고 귀띔했다.
대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com
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