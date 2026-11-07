‘나는 솔로 32기’ 영숙 근황, 74kg 감량 후 또 다이어트…“저 원피스 다시 입는다”

영숙이 다이어트 의지를 드러냈다. 출처=32기 영숙 SNS

‘나는 솔로’ 32기 영숙이 다이어트 재개 의지를 밝혔다.

영숙은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 “진짜 해낸다, 다이어트! 저 원피스 다시 입는다”라는 글과 함께 근황 사진을 게시했다.

공개된 사진 속 영숙은 레이스 원피스에 퍼 재킷을 매치한 차림으로 카메라를 응시하고 있다. 뚜렷한 이목구비와 깔끔한 스타일링이 시선을 사로잡는다.

게시물을 접한 누리꾼들은 “지금도 충분히 예쁘다”, “식단과 운동법이 궁금하다”, “응원한다” 등 다양한 반응을 보였다.

앞서 영숙은 지난 6월 방송된 SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 32기 자기소개 당시 독특한 감량 이력을 공개해 화제를 모은 바 있다. 그는 당시 “과거 최고 체중이 130kg이었으나, 팝페라 활동을 위해 10년에 걸쳐 약 74kg을 감량했다”며 지속적인 체중 관리 의지를 밝힌 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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