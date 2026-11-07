[KS4] 아직 끝나지 않았다… KT 김민혁, 8회 대타 솔로포로 추격

사진=KT 위즈 제공

쉽지 않은 승부에도 추격의 끈은 놓지 않았다. 프로야구 KT 김민혁이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 4차전에서 대타로 나서 홈런포를 쏘아 올렸다. 크게 벌어진 격차를 조금이나마 좁힌 한 방이었다.

김민혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO KS 4차전에서 8회초 대타로 출전해 우월 솔로 홈런을 터뜨렸다.

4-10으로 뒤진 8회초 1사 주자 없는 상황이었다. 김상수 대신 타석에 들어선 김민혁은 삼성 우완 김태훈의 2구째 시속 142㎞ 투심 패스트볼을 받아쳤다. 몸쪽으로 들어온 공을 놓치지 않고 걷어 올려 우측 담장을 넘겼다. 비거리 115m가 나왔다.

사진=KT 위즈 제공

김민혁의 이 홈런은 역대 KS 13번째 대타 아치다. 포스트시즌(PS) 전체로 범위를 넓히면 29번째다. KS에서는 2022년 김강민(당시 SSG)이 키움과의 5차전에서 터뜨린 대타 홈런 이후 4년 만이다.

KT는 8회 말 종료 기준 삼성에 5-10으로 뒤져 있다. 9회 초 마지막 공격에 나선다.

앞서 1회 초 장진혁의 선제 솔로포로 기분 좋게 출발했지만, 곧바로 선발투수 로건 앨런이 6실점하는 등 크게 흔들렸다. 5회 3점을 뽑아 반격했으나 삼성의 추가 득점에 다시 격차가 벌어졌다. 여기에 김민혁이 모처럼 장타로 힘을 보탰다.

대구=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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