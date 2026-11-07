아라우조, 시즌 1호 트리플크라운 달성…우리카드 2연승 견인

사진=KOVO 제공

남자 프로배구 우리카드가 달린다. 시즌 1호 트리플크라운(한 경기 후위 공격·서브 에이스·블로킹 각 3개 이상)을 달성한 아라우조를 앞세워 개막 2연승을 달렸다.

우리카드는 7일 부산 강서체육관에서 열린 OK저축은행과의 ‘2026~2027 HK흥국금융 V-리그’ 남자부 원정경기에서 세트스코어 3-1(25-27 25-17 25-22 25-18)로 꺾었다. 개막 2연승에 성공, 단독 선두(승점 6)에 올랐다. 반면 OK저축은행은 1승 1패, 승점 3점을 기록했다.

우리카드 승리를 이끈 건 간판 외국인 공격수 아라우조였다. 후위 공격 8개, 블로킹 3개, 서브 득점 3개를 포함해 양 팀 최다인 30점을 폭발했다. 시즌 1호 트리플크라운이자, 개인 통산 두 번째다. 남자부 역대 290호이기도 하다. OK저축은행에선 러셀(21점)과 전광인(10점)이 두 자릿수 득점을 올리며 분전했다. 하지만 승리로 연결되진 못했다.

시작은 불안했다. 우리카드는 1세트를 듀스 접전 끝에 내줬다. 하지만 2, 3세트를 연속해서 따내며 분위기를 바꿨다. 4세트에선 아라우조의 공격이 폭발하며 3-1 역전승으로 경기를 마쳤다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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