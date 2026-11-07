레드벨벳 조이, 도서관 감성 서재 샷…차분하고 지적인 긱시크 룩

조이가 포근하고 편안한 패션을 공개했다. 출처=조이 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 조이가 독보적인 긱시크(Geek Chic) 감성의 일상 패션을 선보였다.

7일 조이는 자신의 인스타그램에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

조이가 포근하고 편안한 패션을 공개했다. 출처=조이 SNS

조이가 포근하고 편안한 패션을 공개했다. 출처=조이 SNS

공개된 사진 속 조이는 단정한 딥 퍼플 컬러의 가디건을 레이어드하고, 잔잔한 스트라이프 패턴의 미디스커트에 브라운 타이즈를 매치해 센스 있는 톤온톤 스타일링을 연출했다. 여기에 오버사이즈 핏의 브라운 후드 코트를 걸쳐 포근하면서도 캐주얼한 계절감을 더했다.

조이가 포근하고 편안한 패션을 공개했다. 출처=조이 SNS

조이가 포근하고 편안한 패션을 공개했다. 출처=조이 SNS

특히 붉은 빛이 도는 프레임의 안경과 레트로한 무드의 슈즈로 완벽한 ‘긱시크’ 룩을 완성했다. 책장과 원목 가구가 어우러진 서재 형태의 공간과 톤 다운된 컬러 체계가 어우러지며, 마치 도서관을 연상시키는 차분하고 지적인 분위기를 자아낸다.

한편, 조이는 오는 9일 첫 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 ‘유일무이 로맨스’를 통해 안방극장에 복귀한다. 극 중 취업 준비와 아르바이트를 병행하는 인물 공유일 역을 맡아 색다른 매력을 선보일 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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