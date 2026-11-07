‘닥터X’ 이정은, 팔까지 피투성이…김지원과 과거 무슨 일이?

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김지원과 이정은이 어린 환자의 생명을 구하기 위해 역대급 규모의 합동 수술에 나선다. 여기에 두 사람을 둘러싼 과거의 비밀까지 예고되며 궁금증을 더하고 있다.

7일 SBS 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’ 측은 10회 방송을 앞두고 계수정(김지원)과 장희숙(이정은)의 긴박한 수술 현장을 담은 스틸을 공개했다.

앞서 방송에서는 8세 소아암 환자를 살리기 위해 누구도 시도한 적 없는 고난도 수술에 도전하는 계수정의 모습이 그려졌다. 마땅한 수술법조차 없는 상황에서 홀로 수술을 진행하는 '솔로 서저리'를 선택한 계수정. 여기에 도윤식(김영민)이 힘을 보탠 데 이어 장희숙까지 수술복을 입고 등장하면서 극적인 반전을 선사했다.

이날 공개된 사진에서는 한 수술실에서 마주한 계수정과 장희숙의 모습이 눈길을 끈다. 계수정은 자신을 돕기 위해 수술에 합류한 스승 장희숙을 바라보며 깊은 존경과 고마움을 드러낸다. 오랜 시간 수술 현장을 떠나 있었던 장희숙 역시 베테랑 외과의다운 압도적인 존재감을 발산한다. 평소의 유쾌하고 능청스러운 모습은 온데간데없이 환자를 살리겠다는 의지로 수술에 집중하는 모습이 긴장감을 높인다.

특히 10회에서는 어린 환자의 생명을 지키기 위한 사상 최대 규모의 수술이 펼쳐질 예정이다. 성공 여부를 쉽게 예측할 수 없는 위태로운 상황에서 계수정과 장희숙이 어떤 호흡으로 위기를 헤쳐 나갈지 관심이 쏠린다. 과연 두 사람이 힘을 합쳐 환자에게 기적 같은 결과를 안길 수 있을지 주목된다.

두 사람의 숨겨진 과거를 암시하는 장면도 공개돼 눈길을 끈다. 내전이 벌어진 국가의 열악한 수술실에서 침착하게 수술을 집도하는 계수정과 이를 긴박한 표정으로 지켜보는 장희숙의 모습이 포착된 것.

무엇보다 팔에 붕대를 감은 채 피투성이가 된 수술복 차림의 장희숙이 강렬한 인상을 남긴다. 과거 두 사람 사이에 어떤 사건이 있었는지, 장희숙이 그동안 드러내지 않았던 사연은 무엇인지 궁금증을 자아낸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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