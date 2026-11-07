최수영, 화이트 드레스 입고 ‘스노우 요정’ 변신…시즌그리팅 비하인드 공개

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

가수 겸 배우 최수영이 우아함과 청량함이 공존하는 시즌그리팅 촬영 비하인드 컷을 공개하며 눈길을 사로잡았다.

최수영은 7일 자신의 인스타그램을 통해 “시그시그 사랑을 담았어”라는 문구와 함께 화보 촬영 현장이 담긴 다수의 사진을 게재했다.

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

공개된 사진 속 최수영은 꼬임 디테일의 홀터넥과 드레이프 셔링이 돋보이는 화이트 미니 드레스를 완벽히 소화했다. 시스루 소재의 소매와 길게 늘어진 원단 스트랩은 독보적인 비율과 우아한 실루엣을 한층 강조했다.

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 우아하고 포근한 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

여기에 하트 포인트의 휴대폰 스트랩과 스노우볼 오브제 등 세심한 스타일링이 더해져 감각적인 겨울 연출을 완성했다. 특히 선명한 푸른빛 배경과 하얀 눈 소품은 최수영 특유의 청량하면서도 포근한 아우라와 조화를 이루며 감탄을 자아냈다.

한편, 최수영은 2026년에도 가수와 배우, 방송인을 넘나들며 다방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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