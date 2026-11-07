에메랄드빛 해변 찢었다…아이들 우기, 단발+레트로 원피스 ‘휴양지 여신’

우기가 여름 휴양지의 청량하고 편안한 스타일을 공개했다. 출처=우기 SNS

아이들 멤버 우기가 청량함 가득한 여름 휴양지 스타일링을 선보였다.

우기는 지난 5일 개인 SNS에 “또 휴가가고 싶다(又想休假了)”라는 글과 함께 휴가지에서 촬영한 다수의 사진을 게재했다.

우기가 여름 휴양지의 청량하고 편안한 스타일을 공개했다. 출처=우기 SNS

우기가 여름 휴양지의 청량하고 편안한 스타일을 공개했다. 출처=우기 SNS

공개된 사진 속 우기는 은은한 보태니컬·플로럴 패턴이 돋보이는 아이보리 컬러의 홀터넥 미니 원피스를 착용해 눈길을 끌었다. 원피스 라인과 밑단에 더해진 브라운 스트라이프 배색은 특유의 레트로한 감성을 배가시켰다.

우기가 여름 휴양지의 청량하고 편안한 스타일을 공개했다. 출처=우기 SNS

우기가 여름 휴양지의 청량하고 편안한 스타일을 공개했다. 출처=우기 SNS

여기에 핑크색 헤어핀과 분홍빛 틴트 선글라스를 매치해 키치하면서도 유쾌한 포인트를 살렸다. 특히 에메랄드빛 해변과 샌드 베드를 배경으로 흑발 단발머리와 감각적인 아이템들이 조화를 이루며 한가로운 휴양지만의 로맨틱하고 빈티지한 여름 분위기를 완성했다.

한편, 우기는 현재 자신의 이름을 건 팬 콘서트 ‘2026 YUQI Fan-Con ‘27’’을 개최하고 중국 주요 4개 도시를 순회하며 현지 팬들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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