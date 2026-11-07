청순 블루 vs 성숙 오프숄더…장원영, 니트 하나로 온도차 ‘극과 극’

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 감각적인 니트 스타일링으로 다채로운 매력을 발산했다.

장원영은 지난 4일 자신의 공식 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 근황 사진을 게시했다.

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

공개된 사진 속 장원영은 파스텔 블루 컬러의 골지 니트 탑을 입고 맑고 청순한 아우라를 풍겼다. 시원하게 파인 네크라인과 롱 슬리브 디자인이 깔끔한 쇄골 라인을 강조하며 여성스러운 분위기를 더했다.

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

장원영이 포근하면서도 차분한 스타일링을 선보였다. 출처=장원영 SNS

또 다른 사진에서는 어깨 라인을 드러낸 오트밀 톤의 오프숄더 오버핏 니트로 정반대의 무드를 연출했다. 도드라진 질감의 입체적 니트는 포근함을 선사하는 동시에, 내추럴하면서도 우아하고 은근한 세련미를 완성해 시선을 사로잡았다.

한편, 장원영은 지난 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열린 브랜드 포토콜 행사에 참석하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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