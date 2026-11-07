‘100일의 거짓말’ 진선규 암살 작전 시작…김유정·김현주 긴장감 최고조

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‘100일의 거짓말’에서 구국단의 세 번째 작전이 펼쳐진다. 조선총독부 기송관 개통식에서 벌어질 일촉즉발의 상황이 긴장감을 끌어올릴 전망이다.

7일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 조선총독부 기송관 개통식 행사장에 모인 이가경(김유정 분), 김태웅/사토 히데오(박진영 분), 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분), 사토 신이치(진선규 분)의 모습을 담은 스틸컷을 공개했다. 화려한 연회장 안에 감도는 팽팽한 분위기가 앞으로 펼쳐질 사건에 대한 궁금증을 키운다.

앞선 방송에서는 기송관 개통식을 둘러싸고 각자의 목적을 이루려는 유소란과 사토 신이치의 움직임이 그려졌다. 총독(김승락 분)은 천장절 행사 도중 윤봉길 의사의 홍구공원 폭탄 의거를 이유로 개통식 연기를 지시했다. 하지만 사토 신이치는 조선총독부의 건재함을 대내외에 알리기 위해 기념 연회를 개최하기로 하며 위기를 기회로 바꾸려 했다.

유소란과 유필립 역시 이 기회를 놓치지 않았다. 구국단은 기송관 개통식 기념 연회장에서 폭탄을 터뜨리는 세 번째 작전을 계획했다. 이가경은 김명남(박정연 분)을 통해 폭탄을 반입한 뒤 총독부 내부에 숨기는 데 성공하며 거사를 위한 준비를 마쳤다.

마침내 작전 당일이 다가왔다. 공개된 스틸컷에는 조선총독부에 처음으로 들어선 유소란과 유필립의 모습이 담겼다. 부부 동반으로 초청받은 두 사람은 팔짱을 낀 채 연회장으로 향한다. 겉으로는 차분하고 담담한 모습을 유지하지만, 두 사람에게서는 긴장과 경계의 기색이 엿보인다.

이들을 맞이하는 사토 신이치의 곁에는 김태웅 대신 이가경이 자리하고 있어 시선을 끈다. 여유로운 미소를 짓는 사토 신이치와 달리, 이가경은 당황한 기색을 감추지 못한 채 무언가 신호를 주고받는 듯한 눈빛을 보낸다. 여기에 뒤늦게 모습을 드러낸 김태웅까지 더해지면서 다시 한자리에 모인 다섯 인물이 어떤 상황을 맞게 될지 관심이 집중된다.

이가경에게는 예상보다 이른 미국행 기회도 찾아온다. 오랜 꿈을 이룰 수 있다는 기쁨도 잠시, 김태웅과의 이별을 앞두고 복잡한 감정에 휩싸인다. 그런 가운데 이가경이 ‘금서희’라는 이름으로 마지막 밀정 임무를 수행할 기송관 개통식 당일, 유소란과 구국단 단원들은 조선총독부를 겨냥한 폭탄 작전에 나선다.

제작진은 “구국단이 사토 신이치 암살 작전의 두 차례 실패를 딛고, 더욱 대담해진 세 번째 작전을 감행한다. 한층 커진 작전 규모만큼 위기감과 긴장감도 최고조에 달할 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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