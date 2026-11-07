안효섭, 장영남에 분노의 디너 코스 준비…과거 악연 밝혀질까?

JTBC 제공

안효섭과 장영남이 얽힌 악연의 과거가 마침내 모습을 드러낸다.

7일 방송되는 JTBC 토일드라마 ‘파이널 테이블’ 5회에서는 파밀리아의 헤드 셰프 강한(안효섭 분)이 손님으로 찾아온 문해선(장영남 분)을 위해 준비한 요리가 그녀의 잊힌 기억을 깨우는 이야기가 그려진다.

앞서 강한은 요리 서바이벌 현장에서 평연그룹 회장 문해선과 마주한 뒤 숨기지 못한 적대감을 드러냈다. 아버지 강산(지승현 분)이 목숨을 잃은 사고에 평연그룹과 문해선이 연루됐다는 정황이 있었기 때문. 이로 인해 강한은 문해선에게 깊은 원한을 품고 있었다. 영업 종료 직전 음식을 맛보고 싶다며 파밀리아를 찾은 문해선을 향해 분노 어린 시선을 보내며 팽팽한 긴장감을 형성하기도 했다.

그러나 문해선 역시 파밀리아를 찾아온 손님인 만큼 강한은 그녀를 내쫓는 대신 특별한 디너 코스를 내놓기로 한다. 사장 최송이(홍화연 분)와 직원 최두영(김재화 분), 박건우(이봉준 분)가 반대했지만 강한의 뜻은 확고했다. 무고한 사람을 죽음으로 내몰고도 아무렇지 않게 살아가는 문해선에게 잊고 있던 기억과 불편한 감정을 마주하게 할 요리를 선보이려는 것.

이날 방송에서는 강한이 정성껏 준비한 음식이 문해선의 과거 기억을 되살리는 결정적인 계기가 될 전망이다. 요리를 맛볼수록 굳어지는 문해선의 표정과 예상 밖 반응에 당황하는 선정원(정유진 분)의 모습도 포착돼 궁금증을 더한다. 문해선을 파밀리아로 데려온 선정원마저 안절부절못하게 만든 강한의 요리는 어떤 기억을 불러낸 것일까. 두 사람 사이에 얽힌 지독한 악연의 실체에 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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