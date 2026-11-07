‘문무’ 첫 방송 앞두고 스페셜 편성…이현욱·장혁 비하인드 공개

KBS 제공

대하드라마 ‘문무’가 첫 방송을 앞두고 스페셜 방송으로 시청자들과 먼저 만난다. 작품을 기다려온 시청자들의 궁금증을 풀어줄 배우 인터뷰와 촬영 현장 뒷이야기가 공개될 예정이다.

KBS 2TV는 7일과 8일 양일간 ‘문무 스페셜’ 1부와 2부를 방송한다. 삼국통일을 향해 나아가는 인물들의 이야기를 압도적인 스케일로 담아낼 예정인 가운데, 본방송에 앞서 작품의 주요 배경과 제작 과정 등을 소개하며 기대감을 높인다.

먼저 이날 방송되는 1부에서는 드라마의 시대적 배경인 삼국시대를 살펴보고, 오늘날 시청자들이 문무를 주목해야 하는 이유와 작품의 기획 의도를 전한다. 역사학자 이성원 교수와 박광일 역사작가도 출연해 각 나라를 이끌었던 영웅들의 행적을 조명하며 역사적 이해를 돕는다.

8일 공개되는 2부에서는 작품의 중심에 선 배우들의 생생한 이야기를 만날 수 있다. 이현욱(김법민 역), 장혁(연개소문 역), 김강우(김춘추 역), 박성웅(김유신 역) 등이 직접 촬영 비하인드와 현장 분위기를 전한다. 방대한 역사 기록이 드라마 속에서 어떤 모습으로 재현됐는지도 미리 확인할 수 있다.

특히 2부는 문무의 웅장한 서사를 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 관전 포인트를 공개한다. 시대적 고증을 살리기 위해 힘쓴 의상팀과 세트팀의 작업 과정은 물론, 시청자들에게 강렬한 인상을 남길 전쟁 장면을 완성하기 위해 추위 속에서도 몸을 사리지 않은 배우들의 열정도 담긴다. 여기에 생생한 시각 효과를 구현하기 위해 도입한 VFX와 AI 기술의 적용 과정까지 소개해 작품에 대한 기대를 더할 전망이다.

제작진은 “오랫동안 방송을 고대해 온 예비 시청자분들이 스페셜 방송을 통해 작품을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있기를 바란다”면서 “일주일 앞으로 다가온 첫 방송에도 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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