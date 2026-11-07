최수종♥하희라, 잉꼬부부도 다툰다?…“축구 때문에 그게 시작되면”

KBS 제공

연예계 대표 잉꼬부부 최수종과 하희라가 오랜 시간 변함없는 애정을 유지해 온 비결을 공개한다. 한 번도 다툰 적이 없느냐는 주변의 궁금증에 솔직한 답변을 내놓을 예정이라 관심이 쏠린다.

7일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 11월 '월간 살림남'의 주인공으로 출연하는 최수종·하희라 부부의 일상이 공개된다. 생애 첫 부부 동반 연극에 도전한 두 사람이 24시간 함께하며 공연 준비에 몰두하는 모습부터 하희라가 남편을 위해 마련한 특별한 이벤트까지 담길 예정이다.

이날 두 사람은 연극 연습실에서 남다른 호흡을 자랑한다. 서로 눈빛만으로도 뜻을 알아차리는 찰떡 호흡은 물론, 연습 중에도 상대방을 세심하게 챙기는 모습으로 스태프들의 감탄을 자아낸다.

이를 지켜보던 스태프들은 두 사람의 변함없는 애정 표현에 놀라움을 감추지 못한다. 심지어 연극 홍보용 릴스 촬영을 위해 "한 번만 싸워 달라"는 이색적인 요청까지 건넨다. 이어 "정말 한 번도 싸우신 적이 없는지?"라는 질문으로 두 사람의 부부 생활에 대한 궁금증을 드러낸다.

이에 최수종은 "음…, 이제 그런 게 있었죠"라며 조심스럽게 입을 연다. 이어 부부 사이의 유일한 갈등 요인으로 축구를 꼽으며 아내의 잔소리가 시작될 때 자신이 보이는 행동을 털어놓는다. 예상 밖의 솔직한 고백에 현장은 웃음바다가 됐다는 후문이다.

두 사람의 연애 시절 이야기도 공개된다. 스태프들이 연애 당시 러브레터를 주고받았는지 묻자 최수종은 "많이 썼고, 다 모아 놨다. 결혼 후에는 더 많이 썼다"고 답하며 편지에 얽힌 다양한 일화를 전한다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 이요원은 은지원에게도 러브레터를 써본 적이 있는지 질문한다. 이에 은지원은 "난 러브레터라기보다, 그냥 레터다. 변명하는 레터…"라고 답하며 아내에게 반성문에 가까운 편지를 썼던 경험을 공개해 웃음을 더한다.

한편 하희라는 연극 연습을 마친 뒤 남편을 위한 깜짝 이벤트를 준비한다. 바쁜 일정으로 최근 남편을 제대로 챙기지 못했다는 그는 최수종이 좋아하는 음식인 냉면을 직접 만들어 주기로 한다.

특히 이번 냉면에는 특별한 사연이 담겨 있다. 하희라는 지난 추석 세상을 떠난 시어머니에게 전수받은 레시피를 활용해 음식을 완성한다. 어머니의 손맛이 깃든 냉면을 맛본 최수종은 어린 시절의 추억을 떠올리며 가족의 소중함을 되새긴다. 두 사람의 애틋한 가족 이야기가 안방극장에 따뜻한 감동을 전할 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]