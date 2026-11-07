[TV핫스팟] 김지원 수술 사투부터 이정은 반전까지…‘닥터X’ 최고 16.6%

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김지원의 포기 없는 집념과 환자를 살리기 위해 힘을 모은 의료진의 결단이 안방극장에 묵직한 감동을 안겼다.

지난 6일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 9회에서는 8세 소아암 환자 이현아(이채유 분)를 살리기 위해 누구도 시도하지 못한 고난도 수술에 도전하는 계수정(김지원 분)의 이야기가 펼쳐졌다. 수술을 만류하는 의료진 사이에서도 뜻을 굽히지 않은 계수정과 결국 그의 손을 잡은 도윤식(김영민 분), 장희숙(이정은 분)의 합류가 그려지며 긴장감을 높였다.

이날 부승권(손현주 분)은 장희숙에게 계수정이 과연 닥터X인지 물으며 의심을 드러냈다. 이에 장희숙은 환자의 생명과 안전을 가장 먼저 생각하고 수술에 최선을 다하는 의사가 닥터X라면 계수정 역시 그에 해당한다고 답했다. 이어 환자를 살리기 위해 애쓰는 계수정을 의심하는 부승권에게 날카로운 지적을 건넸다. 특히 부승권이 녹내장을 앓고 있다는 사실까지 알아차리며 그를 압박했다.

부승권 역시 자신의 생각을 굽히지 않았다. 그는 닥터X를 아직 수술법이 정립되지 않은 위험한 수술에 뛰어드는 의사이자, 환자의 생명과 자신의 실력을 저울질하는 오만한 신의 손이라고 정의했다. 그러면서 계수정이야말로 자신이 생각하는 닥터X에 해당한다고 말해 팽팽한 대립 구도를 형성했다.

앞서 부승권은 유가을(기소유 분)의 수술을 6시간 안에 성공적으로 마칠 경우 계약 조건을 확대해 주겠다고 제안한 바 있다. 이에 계수정은 '솔로 서저리'를 통해 5시간 20분 만에 수술을 마무리하며 압도적인 실력을 다시 한번 증명했다. 그러나 수술의 여운을 느낄 틈도 없이 그의 시선은 또 다른 환자 이현아에게 향했다.

이현아는 희귀 종양이 주요 혈관을 비롯한 여러 장기에 깊숙이 침윤한 상태였다. 구서대병원 의료진은 물론 용역소 식구들까지 수술이 불가능하다고 판단할 정도로 상황은 심각했다. 하지만 계수정은 끝까지 방법을 찾았고, 마침내 '복부다장기 체외 종양 절제 및 자가이식술'이라는 해법을 떠올렸다.

해당 수술은 종양이 퍼진 6개 장기를 몸 밖으로 꺼낸 뒤 각각 종양을 제거하고 다시 환자의 몸속에 이식하는 초고난도 수술이다. 문제는 이를 혼자서 진행할 수 없다는 점이었다. 환자가 견딜 수 있는 시간이 제한적인 만큼 여러 집도의가 동시에 수술에 참여해야 성공 가능성을 높일 수 있었다.

계수정은 수술 컨퍼런스에서 의료진을 설득하려 했지만 돌아온 것은 부정적인 반응뿐이었다. 의료진은 수술 자체가 불가능에 가깝다며 난색을 보였고, 부승권 역시 성공 여부가 불투명한 고위험 수술이라는 이유로 반대했다. 결국 계수정은 의료진 앞에서 90도로 허리를 숙이고 "부탁드립니다"라고 호소했지만 누구도 선뜻 나서지 않았다. 부승권은 IRB(임상연구윤리위원회) 승인 절차가 끝나기 전까지 수술을 허가할 수 없다며 그의 요청을 받아들이지 않았다.

결국 계수정은 또다시 혼자 수술을 진행하기로 마음먹었다. 조원진(이진희 분)은 "그쪽은 절대 실패하지 않죠. 난 절대 포기하지 않아요"라며 힘을 보탰다. 계수정은 수차례 수술 시뮬레이션을 진행하며 방법을 찾았지만, 혼자서는 제한된 시간 안에 모든 과정을 마치는 데 어려움을 겪었다.

그런 가운데 수술을 앞둔 이현아가 계수정을 찾아와 고맙다는 인사를 전했다. 이어 "제가 못 깰 수도 있잖아요"라고 담담하게 말해 안타까움을 자아냈다. 계수정은 아이와 눈을 맞추며 "그런 일은 없을 거야. 현아야. 난 절대, 실패하지 않으니까"라고 약속했다. 이후 스스로에게도 "난 절대 실패하지 않는다"고 되뇌는 모습은 환자를 반드시 살리겠다는 그의 강한 의지를 보여주며 깊은 인상을 남겼다.

장희숙은 해고까지 거론하며 계수정의 수술 강행을 막으려 했다. 하지만 이현아의 건강 상태가 빠르게 나빠지자 계수정은 결국 용역소에 사직서를 내고 수술을 진행하기로 했다. 조원진과 박태경(김우석 분)의 도움을 받아 수술실에 들어선 그는 모두가 불가능하다고 판단했던 수술을 시작했고, 환자의 생명을 건 위험한 도전이 본격적으로 펼쳐졌다.

같은 시간 병원 컨퍼런스홀에서는 전공의들의 사직서 제출 여부를 결정하는 투표가 진행되고 있었다. 현장에 있던 도윤식은 이현아의 수술 상황을 걱정하며 쉽게 자리를 지키지 못했다. 결국 그는 컨퍼런스홀을 나와 수술실로 향했다. 자신의 자리와 커리어까지 걸고 환자를 살리기 위해 합류한 도윤식의 선택은 그의 달라진 모습을 보여주며 시청자들에게 감동을 전했다.

그러나 수술은 예상치 못한 위기에 직면했다. 환자의 혈압이 급격히 떨어지면서 뇌 손상 가능성까지 제기되는 긴박한 상황이 벌어진 것. 추가 의료진의 도움이 절실한 순간 수술실 문이 열렸고, 수술복을 입은 장희숙이 모습을 드러냈다. 그는 "외과의 장희숙입니다"라고 자신을 소개한 뒤 망설임 없이 수술에 참여했다.

장희숙을 발견한 계수정은 존경심이 담긴 눈빛으로 "제 스승님입니다"라고 소개해 현장을 놀라게 했다. 돈만을 우선시하는 용역 소개소장으로 여겨졌던 장희숙이 사실은 계수정의 스승이자 외과의였다는 사실이 드러나며 극의 반전이 완성됐다. 마침내 수술실에서 의사 대 의사로 마주한 두 사람의 단단한 눈빛이 교차하며 9회가 마무리됐다.

한편 이날 방송은 최고 시청률 16.6%, 전국 및 수도권 시청률 15.3%를 기록했다. 동시간대 1위에 오른 것은 물론 5주 연속 전 채널 모든 프로그램 가운데 시청률 1위를 차지하며 인기를 이어갔다. 2049 시청률 역시 최고 5.86%, 평균 5.3%를 기록하며 뜨거운 화제성을 입증했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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