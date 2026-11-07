규현, 장르 경계 허문다…새 EP 'CONTINUE'로 보여줄 무한 변신

안테나 제공

가수 규현이 신보를 통해 한층 넓어진 음악적 색깔을 선보인다.

규현은 지난 6일 공식 유튜브 채널을 통해 새 EP 'CONTINUE'(컨티뉴)의 앨범 프리뷰 영상을 공개했다.

영상에는 타이틀곡 '약속'을 비롯해 '끝나지 않는 계절', 'FILAMENT'(필라멘트), '괜찮은 줄 알았는데', '돛단배' 등 총 5곡의 하이라이트 음원이 담겼다. 각기 다른 분위기의 곡들이 규현의 섬세하고 깊어진 보컬과 어우러지며 새 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.

타이틀곡 '약속'은 소중한 사람에게 전하는 진심을 담아낸 발라드곡이다. 진정성 있는 가사와 규현 특유의 호소력 짙은 목소리가 조화를 이루며 짙은 여운을 전한다.

수록곡 역시 다양한 장르와 감성을 아우른다. 극적인 전개가 인상적인 발라드 '끝나지 않는 계절'부터 풍성한 보컬이 돋보이는 팝 록 장르의 'FILAMENT', 경쾌한 리듬과 빈티지한 사운드가 어우러진 시티팝 '괜찮은 줄 알았는데'까지 폭넓은 음악적 시도가 눈길을 끈다. 여기에 희망적인 메시지를 담은 미디엄 템포 곡 '돛단배'가 더해져 앨범의 다채로운 매력을 완성했다.

이번 앨범 'CONTINUE'에는 지금까지 자신만의 음악적 여정을 이어온 규현이 앞으로도 꾸준히 좋은 음악과 진솔한 이야기를 전하겠다는 의미를 담았다. 감성 발라드를 중심으로 다양한 장르에 도전하며 아티스트로서 한층 확장된 음악 세계를 보여줄 전망이다.

한편 규현의 새 EP 'CONTINUE'는 오는 11일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다. 신보 공개 이후에는 12월 18일부터 20일까지 사흘간 서울 중구 장충체육관에서 아시아 투어를 개최한다. '규현 (KYUHYUN) ASIA TOUR 'CONTINUE''의 서울 공연을 시작으로 글로벌 팬들과 만나며 음악적 행보를 이어갈 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]