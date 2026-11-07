‘들소’ 신광훈, 포항서 시작해 포항서 끝낸다…시즌 종료 후 은퇴

“포항에서 시작해 포항에서 선수 생활을 마무리해서 행복합니다.”

프로축구 K리그1 최고령 신광훈(39)이 올 시즌을 마치고 선수 생활에 마침표를 찍는다.

포항은 6일 “신광훈이 올 시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한다”고 전했다. 1987년생인 신광훈은 만 39세로 2026시즌 K리그1 최고령 선수다. 포항 유스에서 성장해 프로에 데뷔했고 선수 생활의 마지막도 포항에서 장식하게 됐다.

신광훈은 포항 유스팀인 포항제철중과 포항제철공고를 거쳐 2006년 포항에서 프로 데뷔했다. 이후 전북 현대와 안산(군 복무), FC서울, 강원FC를 거쳐 2021년 친정팀 포항으로 돌아왔다.

K리그 통산 520경기에 출전해 11골 33도움을 기록했다. 포항에서는 326경기에 나섰다. 공격포인트가 많지는 않았지만 ‘들소’라는 별명에 걸맞게 그라운드 위에서는 특유의 투지와 열정으로 팀에 힘을 보탰다.

연령별 대표팀과 올림픽 대표팀에서도 활약했다. 2006년 20세 이하(U-20) 대표팀을 시작으로 2008 베이징 올림픽, 2010 광저우 아시안게임에 출전했다. A매치 통산 5경기 출전 경험도 가지고 있다.

신광훈은 “무작정 앞만 보고 열심히 달려왔는데 어느덧 K리그 최고참 선수가 됐고 은퇴를 앞두게 됐다. 언제나 나를 지지해 준 가족과 팬분들, 코칭·지원스태프, 동료 선수들, 구단 직원들 모두에게 감사하다”고 고마움을 표시했다.

이어 “유스 시절을 포함하면 인생의 절반 이상을 포항에서 보냈다. 포항에서 시작해 다시 포항에서 선수 생활을 마무리할 수 있다는 것이 선수로서 얼마나 행복한 일인지 모른다. 올 시즌이 끝날 때까지 팀의 맏형으로서 힘을 보태겠다”고 소감을 전했다.

신광훈의 은퇴식은 오는 28일 포항스틸야드에서 열리는 광주FC전에서 열린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]