[KS3] 3차전, 잡는다…삼성 박승규, 승리 쐐기를 박는 홈런포 작렬

‘3차전, 잡는다!’

사자군단의 발톱이 한층 날카로워졌다. 외야수 박승규(삼성)가 승리의 쐐기를 박는 대포를 쏘아 올렸다. 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 ‘2026 신한 SOL KBO리그’ 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3차전서 경기 중간 투입돼 호쾌한 한 방을 자랑했다.

사진=삼성라이온즈 제공

4-1로 앞서 8회 말이었다. 1사 주자 없는 가운데 박승규가 타석에 들어섰다. 이날 첫 타석이었다. 상대 불펜 투수 김정운을 상대했다. 볼카운트 3볼-1스트라이크 유리한 상황서 5구째를 공략했다. 148㎞짜리 직구가 살짝 낮은 코스로 들어왔지만 퍼 올렸다.

천금 같은 홈런이다. 삼성은 2회까지 4득점을 올리며 분위기를 달궜다. 하지만 이후 잠잠했다. 3회부터 6회까지 연속 삼자범퇴로 끝났을 정도. 마운드가 탄탄하게 막았지만, 기세를 좀 더 높이기 위해선 추가점이 필요했다. 박승규가 그림같은 스윙을 선보이며 포효했다.

사진=삼성라이온즈 제공

대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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