기내서 갑질?…최우식 측 "허위사실 유포, 법적 대응할 것"

최우식. 사진=뉴시스

배우 최우식 측이 최근 온라인상에 퍼진 루머에 대해 "허위사실"이라며 법적 대응을 예고했다.

최우식 소속사 페이블컴퍼니는 6일 공식입장을 내고 "최근 스레드를 중심으로 최우식과 관련한 허위 사실이 유포되고 있다"고 밝혔다.

이어 "사실이 아닌 내용을 게시하거나 악의적으로 왜곡해 퍼뜨리는 것은 배우의 명예와 권리를 침해하는 불법 행위"라고 강조했다.

소속사는 해당 게시물과 확산 경로를 지속적으로 살펴보고 관련 자료를 확보하고 있다면서 "허위사실을 작성, 유포하거나 재생산하는 행위에 대해 법적 조치를 취할 것"이라고 경고했다.

앞서 소셜미디어를 중심으로 스스로 승무원이라고 주장하는 누리꾼의 게시글이 확산했다. 이 누리꾼은 기내에서 최우식의 무례한 태도에 불쾌감을 느꼈다고 밝혔다. 이에 최우식이 승무원에게 '갑질'을 한 것 아니냐는 의혹이 불거졌지만 해당 내용의 진위 여부는 확인되지 않은 상태다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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