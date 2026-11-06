투모로우바이투게더 연준·이성경, 론진 2026 마스터 컬렉션 론칭 행사 참석

사진=론진

스위스 워치 브랜드 론진이 지난 10월 29일 서울 신사동 VILLA 15에서 2026 마스터 컬렉션 론칭 이벤트를 개최했다고 6일 밝혔다.

2005년 처음 출시된 마스터 컬렉션은 정교한 워치메이킹 기술과 클래식한 디자인을 바탕으로 론진의 역사와 장인정신을 담아온 대표 컬렉션이다.

이번 행사는 컬렉션의 메인 캠페인인 ‘홈 오브 엘레강스(Home of Elegance)’에서 영감을 받아 차분하고 아늑한 분위기로 연출됐다. 이날 행사에는 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준과 배우 이성경이 참석해 신제품을 소개하는 자리를 함께했다.

사진=론진

연준은 절제된 디자인과 섬세한 디테일이 특징인 모노푸셔 크로노그래프 모델을 착용했으며, 이성경은 마더 오브 펄 다이얼과 로즈 골드 투톤 디자인이 조화를 이루는 쓰리 핸즈 모델을 선보였다.

론진은 이번 행사를 통해 브랜드의 헤리티지를 계승하면서 현대적인 디자인 요소를 반영한 마스터 컬렉션 신제품을 공개했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]