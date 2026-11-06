성훈·오세영·이정신 ‘보스의 노골적 취향’, 첫 방송 D-5…관전 포인트 셋

배우 성훈, 오세영, 이정신이 삼각 로맨스로 안방극장을 찾는다. 오는 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’이 로맨스부터 가족 간 갈등, 밴드 음악까지 다채로운 볼거리를 예고했다.

오는 11일 첫 방송하는 ‘보스의 노골적 취향’은 한 장의 앨범 속 ‘Her’를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈)과 그의 인생에 예상치 못한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영)가 펼치는 위장 로맨스다. 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 하며, 강솔 감독과 남지연 작가가 의기투합했다.

첫 번째 관전 포인트는 성훈, 오세영, 이정신이 그려낼 삼각 로맨스다. 성훈은 공감 능력이 부족한 완벽주의자 권도혁을, 오세영은 감정 표현에 솔직한 인디밴드 보컬 이은채를 연기한다.

권도혁은 자신이 만든 인공지능(AI) 가수와 닮은 인물을 찾아 나서고, 정체를 숨기려는 이은채와 3개월간 대표와 비서로 계약을 맺는다. 서로 다른 목적을 가진 두 사람이 점차 가까워지는 과정이 로맨스의 중심을 이룬다.

여기에 이정신이 연기하는 문태경이 이은채에게 관심을 갖기 시작하면서 삼각관계가 형성된다. 서로 다른 매력을 지닌 두 남자와 이은채의 엇갈리는 감정이 극에 긴장감을 더할 예정이다.

두 번째는 서로 다른 환경에서 살아온 두 가족의 이야기다. 권도혁은 아버지 권태웅(박정학)의 지시로 새어머니 정미선(김윤경)이 인수했던 오예스엔터테인먼트를 맡게 되고, 갑작스러운 약혼 명령까지 받는다.

반면 이은채는 가족에게 대기업에 취업했다고 거짓말한 채 가수의 꿈을 이어간다. 엄격한 아버지 이만덕(조희봉)과 동생의 행적을 의심하는 이은서 사이에서 비밀을 지켜야 하는 상황이 펼쳐진다. 권도혁의 절친이자 이은채의 형부인 서진우(이충주)도 두 가족의 이야기에 얽힌다.

마지막 관전 포인트는 인디밴드 ‘인디아레드’의 음악이다. 이은채를 비롯해 기타리스트 박호야(김누림), 베이시스트 김동우(유신), 드러머 류(박재현)는 홍대의 작은 클럽에서 공연하며 음악에 대한 열정을 이어간다.

제작진은 실제 라이브 공연의 현장감을 살리는 데 공을 들였다. 밴드 멤버를 연기하는 배우들은 촬영 전부터 합주 연습을 진행하며 호흡을 맞췄다.

강솔 감독은 “음악이 매개체가 되는 드라마인 만큼, 콘서트장에 온 듯한 신나고 설레는 라이브 무대의 미장센도 완벽히 살리고자 했다”고 설명했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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