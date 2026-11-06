‘불꽃야구2’ 니퍼트, 허리 부상 딛고 복귀…시즌 12승 청신호

불꽃 파이터즈가 시즌 12승을 노리는 가운데 군산상일고와의 맞대결을 앞두고 반가운 지원군을 맞이한다.

오는 9일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 25화에서는 불꽃 파이터즈와 군산상일고의 맞대결이 펼쳐진다.

이날 파이터즈 라커룸에는 허리 부상에서 회복한 니퍼트가 등장한다. 오랜만에 동료들과 재회한 그는 선수들에게 일일이 인사를 건네며 반가움을 드러내고, 선수들 역시 그의 복귀를 환영한다.

니퍼트는 그라운드 복귀를 기다려 온 만큼 적극적으로 몸을 풀며 경기 준비에 나선다. 특히 영건 김기민을 상대로 즉석에서 야구 지도를 펼치는 등 의욕적인 모습을 보여준다. 다만 이번 경기에서 실제로 등판할지는 공개되지 않았다.

상대 팀인 군산상일고 역시 승리를 향한 각오를 다진다. 선수들은 직접 이발기로 머리를 미는 삭발까지 감행하며 남다른 승부욕을 드러낸다.

파격적인 모습에 정훈은 “머리 심하게 잘랐다”며 놀라움을 감추지 못한다. 여기에 군산상일고가 준비한 비밀병기의 출격까지 예고돼 승부에 대한 궁금증을 높인다.

불꽃 파이터즈 코치진 사이에서는 선발 라인업을 둘러싼 의견 충돌이 벌어진다. 지난 경기에서 상대의 허를 찌르는 라인업으로 콜드게임 승리를 이끌었던 이택근과 김지수 코치가 이번에도 승리를 위한 전략 수립에 나선다.

하지만 두 사람은 선수 기용을 놓고 서로의 의견을 굽히지 않으며 티격태격하는 모습을 보인다. 치열한 논의 끝에 어떤 라인업을 완성할지 관심이 모인다.

제작진은 “에이스 니퍼트의 복귀에 영건들도 들썩인다. 니퍼트가 김기민을 상대로 1:1 맞춤형 코칭에 나서자 이를 지켜보던 최현우까지 귀를 쫑긋 세우며 청강에 합류한다”고 귀띔했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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