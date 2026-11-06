지커 7X, 롯데몰 수지점서 팝업스토어 운영…수도권 남부 공략

중국 프리미엄 전기차 브랜드 지커(Zeekr)가 수도권 남부 지역에서 고객 접점 확대에 나선다.

지커의 국내 공식 딜러사 에이치모빌리티지케이는 6일부터 경기 용인시 롯데몰 수지점 센터홀에서 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘지커 7X’ 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 국내 고객 인도를 시작한 지커 7X를 소비자들이 직접 살펴볼 수 있도록 마련됐다. 행사장에는 지커 7X 울트라 트림 2대가 전시된다. 방문객은 차량 외관과 실내 공간, 주요 편의 사양을 확인하고 전문 상담원을 통해 차량 성능과 구매 조건 등을 안내받을 수 있다.

지커 7X는 브랜드의 전동화 기술을 적용한 중형 전기 SUV다. 울트라 트림은 최고출력 645마력(PS)을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.9초 만에 가속한다. 국내 인증 기준 1회 충전 주행거리는 최대 440㎞다.

에이치모빌리티지케이는 행사 기간 차량 상담과 고객 등록을 마친 방문객에게 보조배터리를 제공한다. 차량 계약 고객에게는 브랜드 장우산을, 현장에서 계약한 뒤 12월까지 출고를 마친 고객에게는 여행용 캐리어를 추가 증정한다. 사은품은 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.

황호진 에이치모빌리티지케이 대표는 “이번 팝업스토어를 통해 더 많은 고객이 지커 브랜드와 지커 7X를 직접 경험하기를 바란다”고 말했다.

에이치모빌리티지케이는 현재 수원과 인천, 판교 등에서 지커 전시장 네트워크를 운영하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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