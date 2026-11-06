넥써쓰, ‘아스텔리아2’ 글로벌 서비스 시작…ONE 플랫폼 첫 게임

넥써쓰 제공

넥써쓰가 글로벌 파트너사 레포르게임즈와 함께 MMORPG ‘아스텔리아2’의 글로벌 서비스를 시작했다.

넥써쓰는 아스텔리아2 글로벌 서비스를 전날 개시했다고 6일 밝혔다.

아스텔리아2는 PC MMORPG ‘아스텔리아’ IP를 기반으로 개발된 작품이다. 국내 버전과 블록체인 기능을 적용한 글로벌 버전으로 서비스된다.

이용자는 나이트와 버서커, 스칼라, 메이지 등 총 6개 클래스 가운데 하나를 선택해 캐릭터를 육성할 수 있다. 토벌전과 쟁탈전 등 다양한 콘텐츠에서는 다른 이용자와 협력하거나 경쟁할 수 있다.

글로벌 버전에는 원체인(ONEchain) 기반 토크노믹스가 적용됐다. 게임 플레이 성과를 가치로 연결하는 구조로, 이용자는 게임 내 미션을 수행해 시즌 랭킹을 높이고 해당 성과를 게임 토큰 아트라X($AtraX)로 전환할 수 있다. 획득한 토큰은 원체인 생태계에서 활용 가능하다.

원스토어와 연계한 이용자 참여 프로그램도 마련했다. 원스토어의 참여형 프로모션 원퀘스트(ONEquest)에서는 다양한 게임 플레이 미션을 수행하고 보상을 받을 수 있다. 스트리머 플랫폼 원웨이브(ONEwave)는 글로벌 크리에이터들이 게임 가이드와 영상 콘텐츠를 공유할 수 있도록 지원해 이용자 커뮤니티 활성화를 돕는다.

전작 아스텔리아M 이용자를 위한 연계 이벤트도 진행한다. 아스텔리아M에서의 게임 기여도에 따라 아스텔리아2에서 사용할 수 있는 보상 아이템과 캐시를 제공해 기존 이용자들이 새 게임에 안착할 수 있도록 지원한다.

장현국 넥써쓰 대표는 “아스텔리아2는 원스토어 인수로 풀스택(full stack)이 된 ONE 플랫폼에서 출시하는 첫 번째 게임”이라며 “한국과 글로벌 마켓, 웹2와 웹3, 모바일과 PC, 모든 플랫폼에서 각각 최고의 경험을 할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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