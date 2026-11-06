아이브 만난 ‘배틀그라운드’, 스팀 글로벌·한국 인기 게임 1위

크래프톤의 대표 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’가 글로벌 게임 플랫폼 스팀에서 인기 게임 1위에 올랐다.

크래프톤은 6일 기준 배틀그라운드가 스팀 ‘최고 인기 게임’ 글로벌 차트와 한국 지역 차트에서 모두 1위를 기록했다고 밝혔다.

스팀의 ‘최고 인기 게임’ 순위는 게임 본편과 다운로드 콘텐츠(DLC), 게임 내 결제 등을 포함한 매출을 기준으로 집계된다. 배틀그라운드는 무료 플레이 방식으로 서비스되며, 게임 내 다양한 유료 콘텐츠를 제공하고 있다.

앞서 크래프톤은 지난 4일 배틀그라운드 PC 버전에 44.1 업데이트를 적용하고 아이브와의 컬래버레이션 콘텐츠를 공개했다. 이번 업데이트를 통해 아이브 멤버 6명의 얼굴을 구현한 캐릭터와 의상, 액세서리, 무기 및 장비 스킨 등이 추가됐다. 아이브의 노래와 안무를 활용한 이모트도 선보였다.

게임 내 론도 맵에는 아이브의 대표곡 ‘LOVE DIVE’ 뮤직비디오에서 영감을 받은 테마 공간 ‘아이브 스팟’을 마련해 이용자들이 컬래버레이션 콘텐츠를 경험할 수 있도록 했다.

올해 서비스 9주년을 맞은 배틀그라운드는 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 다양한 분야의 컬래버레이션을 이어가고 있다. 지난 3월에는 최고 동시접속자 수가 130만명을 넘어섰다. 지난해 같은 달에 이어 2년 연속 130만명 이상의 동시접속자 수를 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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