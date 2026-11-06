웹젠, 3분기 영업익 53억원…전년比 29.3% 감소

웹젠이 신작 출시 공백의 영향으로 올해 3분기 매출과 영업이익 모두 감소했다. 실적 부진을 타개하기 위해 이달 열리는 지스타에서 신작을 공개하고 내년 출시 준비에 속도를 낼 계획이다.

웹젠은 6일 공시를 통해 올해 3분기 영업수익 360억원, 영업이익 53억원, 당기순이익 52억원을 기록했다고 밝혔다.

전년 동기 대비 영업수익은 17.8%, 영업이익은 29.3%, 당기순이익은 40.1% 감소했다. 직전 분기와 비교해도 각각 5.2%, 4.7%, 16.9% 줄었다.

웹젠은 신작 출시 부재가 장기화하면서 국내외 매출이 모두 감소한 것으로 분석했다.

실적 반등을 위한 신작 공개에도 나선다. 웹젠은 이달 개최되는 게임 전시회 ‘지스타 2026’에서 지휘 전략 역할수행게임(RPG) ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE’를 처음 선보인다.

이 작품은 네이버웹툰 ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다’ 지식재산(IP)을 기반으로 개발 중인 게임이다. 언리얼엔진5를 활용한 3D 그래픽과 수작업 픽셀아트를 결합한 ‘디오라마 픽셀아트’ 기법을 적용했다.

웹젠은 지스타 현장에 체험 공간을 마련해 이용자들에게 게임을 직접 선보일 예정이다. 정식 출시는 내년 상반기를 목표로 하고 있다.

대표 IP인 ‘뮤(MU)’를 활용한 신작 MMORPG ‘뮤 테오스’도 공개한다. 웹젠은 지스타에서 티저 영상을 처음 선보일 예정이며, 최근 사내 테스트를 마치고 내년 출시를 준비하고 있다.

이 밖에도 개발 자회사 웹젠레드스타는 서구권 시장 진출을 염두에 두고 언리얼엔진5 기반의 뮤 IP 신작 ‘PROJECT G’를 개발 중이다. 웹젠은 개발 자회사들의 신작 프로젝트 완성도에 따라 구체적인 사업 계획을 공개할 방침이다.

김태영 웹젠 대표이사는 “신작 출시 지연에 따른 침체를 해소하기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다”며 “개발 자회사에 대한 개발 지원에 집중하면서 해외 사업 모델 확대 등 중장기 성장성을 확보하기 위한 자구책을 계속 마련해 가겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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