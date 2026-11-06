하이브로, ‘드래곤빌리지3’ 리센느 콜라보 사전예약부터 출석 이벤트까지 진행

사진=하이브로

하이브로(대표 원세연)가 모바일 수집형 RPG '드래곤빌리지3'의 서비스 0.5주년을 맞아 11월 19일 스페셜 콜라보레이션 업데이트를 진행한다. 이를 위해 걸그룹 '리센느(RESCENE)'를 전속 모델로 발탁했으며 업데이트에 앞서 사전예약을 실시한다고 6일 전했다.

이번 사전예약은 11월 19일 업데이트 전까지 진행되며, 사전예약 페이지에서 참여할 수 있다. 신청한 유저 모두에게 제공되는 '리센느 스페셜 선물 상자'에서는 '리센느 드래곤 선택 상자'를 통해 리센느 드래곤 5종 중 원하는 1종을 확정 획득할 수 있다. 이 밖에도 테이머 코스튬 '응원 머리띠', 무기 외형 스킨 '응원봉', 날개 코스튬 '응원 날개', 스페셜 칭호 '리마인' 등 콜라보 한정 아이템을 받을 수 있다.

스페셜 콜라보레이션에는 전속 모델 리센느 다섯 멤버의 개성을 반영한 '리센느 드래곤' 5종이 등장한다. 각 드래곤은 불 속성의 리더 '원이', 물 속성의 '미나미', 빛 속성의 '제나', 땅 속성의 '메이', 어둠 속성의 '리브'로 구성되며, 11월 19일 업데이트를 통해 새롭게 선보일 예정이다.

업데이트 전후로 이벤트도 이어진다. 11월 12일부터 18일까지 7일간 'D-7 카운트다운' 출석 이벤트로 성장 재화를 지급하고, 친구 초대 시 신규·복귀 유저와 초대한 유저 모두 '리센느 소환 재화'를 받는다. 업데이트 이후 12월 17일까지는 SNS 공유 이벤트를 열어 추첨을 통해 100명에게 리센느 친필 사인 앨범, 드래곤 쿠션, 달력 등 굿즈를 증정하고, 참여자 전원에게 인게임 보상을 지급한다.

하이브로는 "'드래곤빌리지3'가 걸그룹 리센느와 만들어낸 급이 다른 콜라보를 마침내 공개하게 되어 기쁘다"며 "멤버들의 매력을 담아낸 드래곤들과 함께 재미를 마음껏 즐겨주시길 바란다"고 전했다.

'드래곤빌리지3'는 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 콜라보 사전예약과 이벤트 상세 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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