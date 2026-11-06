빅스 켄, 신보 ‘1X5’ 예약 판매 시작…17일 발매

그룹 빅스(VIXX) 멤버 켄이 새 앨범 ‘1X5’의 예약 판매를 시작하며 컴백 준비에 박차를 가한다.

켄은 6일부터 키트베러 스토어를 통해 오는 17일 발매하는 신보 ‘1X5’의 예약 판매를 진행한다. 이번 앨범은 키트 앨범 형태로 단독 발매되며, 키트 본품을 비롯해 크레디트 카드, 포토카드, 셀카 포토카드 등 다양한 구성품이 포함된다.

켄은 신보 발매를 앞두고 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 다양한 티징 콘텐츠를 공개하고 있다. 앞서 커밍순 포스터를 통해 새로운 변신을 예고한 데 이어 캐릭터 포스터를 순차적으로 선보이며 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.

특히 다섯 가지 캐릭터 중 네 가지를 먼저 공개하며 각기 다른 개성을 드러냈다. 켄은 이번 앨범을 통해 기존에 보여준 보컬리스트로서의 매력에 더해 한층 다채로운 모습을 선보일 예정이다.

그동안 빅스 활동과 솔로 앨범을 통해 가창력을 인정받아 온 켄은 신보 ‘1X5’에서 콘셉트 중심의 새로운 음악적 시도를 예고했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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