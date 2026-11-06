코이키즈, 7~8일 첫 국내 단독 팬미팅…데뷔 한 달 만에 4회 공연 매진

그룹 코이키즈(KO1KEYZ)가 데뷔 한 달 만에 국내 첫 단독 팬미팅을 개최한다.

코이키즈는 오는 7~8일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 ‘2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING IN SEOUL’을 개최하고 국내 팬들과 만난다.

이번 행사는 코이키즈가 국내에서 처음 여는 단독 팬미팅이다. 양일간 진행되는 총 4회 공연이 일찌감치 전석 매진되며 팬들의 관심을 확인했다.

코이키즈는 이번 팬미팅에서 밝고 경쾌한 에너지를 담은 퍼포먼스와 함께 특별 무대를 선보일 예정이다. 무대뿐 아니라 팬들과 직접 소통할 수 있는 다양한 이벤트와 코너도 마련했다. 멤버들은 공연을 통해 무대 위에서 보여준 모습과는 다른 자연스러운 매력을 선보이며 팬들과 한층 가까이 호흡할 계획이다.

코이키즈는 지난달 7일 데뷔 싱글 ‘KO1KEYZ’를 발매하고 한국과 일본에서 동시에 데뷔했다. 데뷔 싱글은 일본에서 발매 첫 주 52만5248장의 판매량을 기록하며 하프 밀리언셀러에 올랐다. 빌보드 재팬 ‘핫 100’에서도 1위를 차지했다.

국내에서도 데뷔곡 ‘KO1KEYZ’로 음악방송 1위 후보에 이름을 올렸다. 한일 양국에서 활동을 시작한 코이키즈가 첫 국내 팬미팅을 계기로 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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