이규한, 솔비와 결혼 결심한 이유는…"숨 쉬듯 명령해도 안 불편해"

솔비와 이규한. 출처=유튜브 채널 '솔비이즈백' 화면 캡처

배우 이규한이 솔비와 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '솔비 규한의 첫 먹방 그리고 예비 신랑의 신개념 플러팅 기술'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 이규한은 "원래 나는 누군가에게 지시와 명령을 받거나 지적을 받는 것에 굉장히 예민한 사람"이라며 "연기를 열심히 하는 것도 잘하고 싶어서지만 혹시 현장에서 감독님이나 시청자들에게 지적받을까봐 더 노력하는 것도 있다"고 설명했다.

이어 "근데 솔비랑 있으면 숨 쉬듯이 나한테 지시와 명령과 지적을 하는데 그게 전혀 불편하지 않았다. 그냥 '알았어', '그럴게' 하면서 이행하고 있더라"고 털어놨다.

이규한은 "어느 순간 생각해 보니까 그게 전혀 기분이 나쁘지 않았다"며 "이런 사람이라면 내가 결혼해도 되겠구나 싶었다"고 전했다.

이를 들은 솔비가 "내가 오빠한테 그렇게 지시를 많이 하느냐"고 묻자, 이규한은 "숨 쉬듯이 한다. 지시할 게 없어도 일단 '오빠'하고 불러놓고 시작한다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

솔비와 이규한은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 두 사람은 지난해 방송된 KBS Joy, KBS 2TV, GTV '오래된 만남 추구'를 통해 연인으로 발전했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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