‘김치맨’ 조롱보다 못 참았던 선수 모욕… 박항서 감독의 해명

사진=뉴시스

자신을 향한 모욕보다 참기 어려웠던 건 제자에게 쏟아진 인종차별이었다. 태국 프로축구 경기 후 관중과 충돌했던 박항서 깐짜나부리 파워 FC 감독이 당시 거세게 항의한 이유를 밝혔다.

박 감독의 매니지먼트사 DJ매니지먼트는 6일 박 감독과 소속 선수 존 바지오가 태국축구협회에 제출한 공식 소명서를 토대로 사건 경위를 설명했다. 박 감독이 관중에게 항의한 직접적인 계기는 자신을 향한 비하가 아니라 바지오에게 가해진 지속적인 욕설과 인종차별적 언행이었다는 것이다.

사건은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 깐짜나부리와 파타야 유나이티드의 2026~2027시즌 태국 2부 리그 9라운드 경기 종료 후 발생했다. 당시 일부 상대팀 관중이 박 감독에게 한국인을 비하하는 ‘김치맨’이라는 표현과 욕설을 퍼부렸다. 이에 박 감독도 관중을 향해 내려오라고 맞서면서 일촉즉발의 상황이 벌어졌지만, 관계자들의 제지로 물리적인 충돌은 피했다.

다만 박 감독 측의 설명에 따르면 갈등은 경기 중부터 시작됐다. 바지오는 소명서를 통해 일부 관중이 자신에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 했다고 밝혔다. 라커룸으로 이동하는 과정에서도 모욕이 이어졌으며, ‘원숭이’라는 인종차별적 표현까지 등장했다는 주장이다.

이를 직접 목격한 박 감독은 선수를 향한 언행을 멈추도록 요구하는 과정에서 관중에게 항의했다고 설명했다. DJ매니지먼트는 “박 감독은 지도자로서 어떠한 상황에서도 감정을 절제하고 신중하게 행동해야 한다는 책임을 누구보다 잘 알고 있다”면서도 선수 보호를 위한 행동이었다는 점을 강조했다.

박 감독은 “태국 축구와 태국 팬들을 존중하며, 이번 사건이 태국 축구 전체에 대한 부정적인 시선으로 이어지는 것을 원하지 않는다”고 전했다. 한편 태국축구협회는 누알판 람삼 회장의 지시에 따라 관련 자료를 수집하고 사건 경위를 조사하고 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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