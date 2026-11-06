조진웅 논란 ‘두번째 시그널’ 12월 방송 확정…“AI 교체 검토했지만, 기술 적용 어려워”

배우 조진웅의 과거 소년범 전력 논란으로 편성이 불투명했던 tvN ‘두번째 시그널’이 오는 12월 7일 방송을 확정했다.

tvN은 6일 공식 입장을 통해 “드라마 ‘두번째 시그널’과 관련해 시청자 여러분께서 보내주시는 우려와 의견을 무겁게 받아들이고 있다”며 “오랜 고심 끝에 조심스러운 마음을 담아 ‘두번째 시그널’을 오는 12월 7일부터 tvN 월화드라마로 편성하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “특정 출연자의 잘못된 과거 행적은 채널로서도 결코 가볍게 바라볼 수 없는 문제”라면서도 “두번째 시그널은 특정 출연자 한 사람의 작품이 아니다. 기획 단계부터 촬영과 후반 작업에 이르기까지 많은 스태프와 제작진, 관계자들의 시간과 노력이 담긴 공동의 창작물”이라고 설명했다.

그러면서 “출연자 개인에 대한 평가와 작품 자체의 가치 그리고 이에 참여한 창작자들의 노력은 구분해 바라볼 필요가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

방송은 기존 시간보다 늦은 오후 10시에 편성된다. 총 8부작으로, 첫 방송일인 12월 7일에는 1회 분량을 일부 축소·조정해 1·2회를 연속 방송한다. 이튿날인 8일에는 3회를 선보이며, 이후 매주 월·화요일 한 회씩 방송을 이어간다.

tvN은 편성 확정에 앞서 조진웅의 출연 장면을 수정하는 방안도 검토했다고 밝혔다. tvN은 “작품의 완성도를 유지하면서 우려를 최소화할 수 있는 방안을 다각도로 검토했다”며 “영상 기술을 활용한 수정 방안을 모색하고 AI를 활용한 인물 교체 테스트도 진행했다”고 전했다.

다만 “연기 표현과 서사의 흐름을 자연스럽게 구현하는 데 한계가 있어 해당 기술의 최종 적용은 어려운 상황”이라고 설명했다.

tvN은 이번 편성 결정이 조진웅의 과거 행적을 정당화하는 것은 아니라고 강조했다. tvN은 “작품의 공개가 문제를 옹호하거나 정당화하는 의미는 아니라는 점을 분명히 말씀드린다”며 “이번 결정이 보내주신 우려들을 모두 해소하기엔 어렵겠지만, 그럼에도 긴 시간 작품을 기다려주신 분들과 작품을 완성하기 위해 각자의 자리에서 최선을 다해 온 수많은 배우·스태프·제작진의 노력 역시 함께 고려해야 한다고 판단했다”고 밝혔다.

이어 “두번째 시그널 본연의 이야기와 의미를 가치 있게 전달하되, 채널로서의 책임을 잊지 않겠다”고 덧붙였다.

‘두번째 시그널’은 2016년 방송된 드라마 ‘시그널’의 후속작으로, 김은희 작가가 집필하고 김혜수·이제훈·조진웅 등이 출연한다. 당초 tvN 개국 20주년 기념작으로 올해 상반기 방송될 예정이었으나 지난해 12월 조진웅의 과거 소년범 전력이 알려지면서 편성이 연기됐다.

조진웅은 논란 이후 과거 잘못을 인정하고 연예계 은퇴를 선언했다. 그러나 이미 촬영을 마친 ‘두번째 시그널’에서 조진웅이 핵심 인물인 이재한 형사를 맡은 만큼 작품의 공개 여부를 둘러싸고 논란이 이어져 왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]