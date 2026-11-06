안나, 넷째 출산 앞두고 조리원 예약…2주에 2500만원

안나. 출처=유튜브 채널 '안나와_With ANNA' 화면 캡처

축구선수 출신 방송인 박주호의 아내 안나가 넷째 출산을 앞두고 산후조리원을 찾았다.



안나는 5일 유튜브 채널 '안나와_With ANNA'에 '인생 첫 조리원, 답사 다녀왔어요'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속에는 서울의 한 산후조리원에서 내부 시설을 둘러보는 안나의 모습이 담겼다. 해당 조리원의 프레지덴셜 스위트 객실은 2주 이용료만 약 2500만원에 달하는 것으로 알려졌다.

안나는 "세 아이 모두 스위스에서 낳았기 때문에 이번 경험은 완전히 다르다"며 "스위스에서는 출산 후 병원에 3일 정도 머물다가 집으로 돌아갔고 이후 산후 관리 담당자가 집을 방문해 산모와 아기의 상태를 살펴줬다"고 설명했다.



한국의 산후조리원 시스템에서 가장 낯선 부분으로는 면회 규정을 꼽았다. 그는 "아이들이 조리원으로 와서 동생을 만날 수 있을 거라고 생각했는데 이곳에선 그렇지 않더라"고 말했다.

이어 "조금 슬프지만 모두의 안전을 위한 규칙이니 따라야 한다"며 "조리원은 2주간 예약해둔 상태인데 솔직히 2주 동안 아이들을 보지 않고 괜찮을 수 있을지 모르겠다"고 털어놨다.



박주호와 스위스 출신 안나는 2015년 결혼해 슬하에 딸 나은 양과 아들 건후, 진우 군을 두고 있다. 이들 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연한 바 있다. 안나는 현재 넷째를 임신 중이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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