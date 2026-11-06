달리는 모든 순간이 새로운 경험…스포츠코리아랩, 러닝 기획전 개최

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 급성장하는 러닝 시장에 발맞춰 스포츠 기업의 경쟁력 강화와 스포츠산업 활성화에 나섰다.

체육공단은 올림픽공원 평화의 광장에 위치한 스포츠코리아랩(SKL) 전시체험관에서 ‘달리는 모든 순간이 새로운 경험이 된다’를 주제로 러닝 테마 전시 체험 기획전을 개최했다.

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최근 러닝에 대한 국민적 관심이 높아지는 상황. 이번 기획전은 스포츠 기업의 우수 제품과 기술을 소개하고, 소비자와의 접점을 확대하기 위해 마련됐다.

전시에는 스포츠코리아랩 입주기업을 비롯한 다수의 스포츠 기업이 참여했다. 러닝 의류와 고글을 비롯해 뉴트리션, 리커버리 제품, 러닝 자세 분석 프로그램 등 러닝과 관련한 다양한 제품과 서비스가 소개된다.

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특히 이번 전시는 단순히 제품을 관람하는 데 그치지 않고 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 눈길을 끈다. 방문객들은 최신 스포츠 제품과 기술을 경험할 수 있으며, 참여기업들은 제품의 우수성을 알리고 소비자 반응을 확인하는 등 실질적인 홍보 효과를 기대할 수 있다.

러닝 입문자용부터 숙련자용까지 다채로운 프로그램이 기다리고 있다. 국민 누구나 참여할 수 있는 ‘러닝 클래스’에서는 올바른 러닝 자세와 부상 예방 등 안전하고 건강한 러닝을 위한 실질적인 정보를 제공한다. 일상 속 러닝을 즐기는 국민들이 올바른 운동 습관을 형성하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

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체육공단 관계자는 “이번 기획전은 국민에게는 올바른 러닝 문화를 경험하는 기회가 되고, 참여기업에는 제품을 알릴 수 있는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 국민과 스포츠 기업이 활발하게 소통할 수 있는 스포츠코리아랩을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이번 기획전은 내달 13일까지 진행된다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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