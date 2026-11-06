‘스위트홈’·‘열혈사제2’ 이원석, 블루리움 새 둥지…정수빈과 한솥밥

사진제공 = 블루리움 매니지먼트

배우 이원석이 블루리움 매니지먼트와 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.

블루리움 매니지먼트는 6일 “이원석과 전속계약을 체결했다”며 “작품마다 강렬한 존재감을 남겨 온 이원석이 더 다양한 캐릭터로 대중과 만날 수 있도록 활동 전반을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이원석은 2017년 KBS 드라마 ‘학교 2017’로 데뷔했다. 이후 JTBC ‘보좌관’, 웹드라마 ‘독고 리와인드’, 디즈니+ ‘너와 나의 경찰수업’과 영화 ‘대장 김창수’, ‘바람개비’ 등에 출연하며 연기 경력을 쌓았다.

넷플릭스 시리즈 ‘스위트홈’ 시즌1과 시즌2에서는 그린홈 주민 류재환 역을 맡아 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 생존을 위해 이기적으로 행동하는 인물이 괴물로 변해가는 과정에서 나타나는 감정 변화를 표현했다. 이어 SBS 드라마 ‘열혈사제2’에서는 마약 카르텔 조직원 오상만으로 등장해 악역 연기를 선보였다.

블루리움은 최근 드라마 ‘선의의 경쟁’에 출연한 배우 정수빈과 전속계약을 체결한 데 이어 이원석까지 영입하며 배우 라인업을 확대하고 있다.

소속사는 “자사 아티스트와 창작자 간의 시너지를 극대화할 협업 프로젝트를 준비 중이며 조만간 공개할 예정”이라며 “소속 배우와 창작자들이 형식에 얽매이지 않고 자유롭게 예술적 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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