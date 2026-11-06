베이비 브레짜, ‘슈퍼퀵 젖병소독기’ 정식 출시…사전예약 500대 완판

사진=베이비 브레짜

글로벌 육아가전 브랜드 베이비 브레짜(Baby Brezza)가 소독과 건조 시간을 대폭 단축한 신제품 ‘베이비 브레짜 슈퍼퀵 젖병소독기’를 지난 3일 공식 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 본 판매에 앞서 실시한 두 차례의 사전예약 프로모션에서 준비된 총 500대 물량을 모두 완판시킨 바 있다.

신제품 슈퍼퀵 젖병소독기는 번거로운 전통적 열탕소독 방식을 대체하고, 부모의 육아 패턴에 맞춰 소독 및 건조 시간을 탄력적으로 설정할 수 있도록 고안됐다. 베이비 브레짜 측이 기존 고객들의 젖병소독기 실사용 후기 데이터를 정밀 분석한 결과, 열탕소독의 물리적 번거로움과 조리 중 발생할 수 있는 화상 위험을 피하기 위해 스팀 방식 소독기를 선택한다는 수요가 다수를 차지한다는 점에 주목해 개발했다.

베이비 브레짜 슈퍼퀵 젖병소독기는 사용자의 필요에 따라 10분, 15분, 30분 등 총 세 가지 자동모드를 지원한다. 세 가지 모드 모두 4분 30초 동안 고온 스팀 살균 과정을 거치며, 건조 시간과 구동 방식에서 차이를 뒀다. 10분과 15분 모드에는 급속 건조를 위한 ‘퀵드라이모드’가 작동하고, 30분 모드에는 야간이나 소음에 민감한 환경을 고려해 작동 소음을 낮춘 ‘콰이어트드라이모드’가 가동된다.

내부 적재 용량은 일반 젖병 기준 한 번에 최대 8개까지 거치할 수 있으며, 8개를 꽉 채워 수납할 때는 30분 모드 작동을 권장한다. 효율적인 공간 활용을 위해 3단 분리형 모듈 구조를 적용함으로써 트레이를 분리해 젖병 외에도 스팀 살균이 가능한 쪽쪽이, 치발기 등 다양한 영유아용품을 함께 소독할 수 있다. 아울러 젖꼭지 전용 거치대를 별도로 마련해 건조가 까다로운 미세한 내부 홈까지 물기 없이 마르도록 설계했다.

위생 및 살균력에 대한 객관적인 검증도 마쳤다. 국제공인시험기관 인터텍(Intertek)을 통한 테스트에서 각종 유해균 99.99% 살균력을 확인받았다. 또한 살균 소독을 마친 뒤 기기 도어를 개방하지 않은 상태를 기준으로 최대 48시간 동안 내부 멸균 상태가 유지된다는 점 역시 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 시험 성적서를 통해 공식 검증을 완료했다고 설명했다.

정식 출시 전 진행된 사전예약 판매에서도 단시간 매진 행진을 이어갔다. 지난 10월 19일 오픈한 1차 사전예약에서는 300대 수량이 개시 2분 만에 전량 소진됐으며, 이어 10월 23일 추가 투입된 2차 사전예약 물량 200대 역시 10분 만에 판매가 마감됐다.

한편 베이비 브레짜는 육아 전문지 베이비뉴스가 주관한 ‘2026 브랜드 선호도조사’에서 젖병세척기, 이유식 마스터기, 자동 분유제조기 등 육아가전 주요 3개 부문 1위를 석권했다고 전했다.

베이비 브레짜 관계자는 “육아 과정에서 반복되는 불편을 줄이기 위해 소독과 건조 시간을 선택할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 부모들의 육아 부담을 덜어주는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

‘베이비 브레짜 슈퍼퀵 젖병소독기’는 심플한 화이트와 모던한 스테인리스 등 총 2가지 컬러로 출시됐으며, 네이버 브랜드 공식 스마트스토어를 필두로 주요 온·오프라인 유통 채널에 순차 입점될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]