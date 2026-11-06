숙희, ‘사랑이 온다’ OST 가창…7일 ‘손가락 사이 시간’ 발매

가수 숙희가 ‘사랑이 온다’ OST 가창자로 나선다.

숙희가 참여한 KBS2 주말드라마 ‘사랑이 온다’ OST 신곡 ‘손가락 사이 시간’은 오는 7일 공개된다. 붙잡으려 할수록 멀어지는 사랑과 되돌릴 수 없는 시간을 표현한 정통 발라드다. 손가락 사이로 빠져나가는 모래에 이별의 순간을 빗댄 노랫말이 특징이다.

“손가락 사이 시간 다 빠져나가 버려”, “아픈 시간들아 조금만 멈춰 줘” 등의 가사를 통해 지나간 사랑을 붙잡고 싶은 간절한 마음을 담았다.

숙희는 곡의 초반부에서 절제된 감정 표현을 선보이다가 후반부로 갈수록 고조되는 가창력으로 이별의 슬픔을 전달한다. 서정적인 선율에 특유의 애절한 음색을 더해 드라마 속 인물들의 감정선을 표현했다.

이번 곡은 작곡가 220v와 필승불패가 함께 작업했다. 감성적인 멜로디와 풍성한 편곡을 통해 극 중 주인공들의 엇갈린 운명과 이별의 정서를 담아냈다.

2009년 데뷔한 숙희는 ‘스쳐 지나가’, ‘원하시나요’, ‘가슴이 안 돼’ 등의 곡을 발표하며 활동해 왔다. tvN ‘왕이 된 남자’, KBS2 ‘하나뿐인 내편’, ‘삼남매가 용감하게’ 등 다수의 드라마 OST에도 참여했다.

하석진과 안희연이 주연을 맡은 ‘사랑이 온다’는 인물들을 둘러싼 비밀과 오해, 엇갈린 운명을 그린 드라마다. 숙희의 신곡은 극 중 이별 장면 등에 삽입돼 인물들의 감정을 전달할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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