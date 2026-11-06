발롱도르 품은 케인, 뮌헨과 2년 더… “우승컵 더 들겠다”

사진=AP/뉴시스

세계 최고의 자리에 올랐지만, 멈출 생각은 없다. 올해 발롱도르를 거머쥔 월드클래스 공격수 해리 케인(잉글랜드)이 바이에른 뮌헨과 더 긴 동행을 약속했다.

뮌헨은 5일 케인과 2029년 6월30일까지 계약을 연장했다고 발표했다. 기존 계약보다 2년 늘어났다. 이로써 뮌헨은 간판 골잡이를 장기간 붙잡으며 공격진 주축을 지킬 수 있게 됐다.

그만한 이유가 있다. 2023년 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)을 떠나 독일 무대에 입성한 케인은 공식전 161경기서 156골을 터뜨렸다. 뮌헨 유니폼을 입고 분데스리가 2회, 독일축구협회(DFB) 포칼 1회 우승을 차지했다.

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이뿐만이 아니다. 지난달에는 잉글랜드 선수로는 2001년 마이클 오언 이후 25년 만에 발롱도르 까지 품는 등 정점을 찍었다. 발롱도르는 프랑스 축구 전문지 프랑스풋볼이 주관하는 세계 최고 권위의 축구 시상식이다. 케인은 올해 남자 선수 부문 최종 수상자로 선정됐다.

이번 재계약을 통해 대우 역시 최고 수준에 올라섰다. 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았지만, 글로벌 스포츠 매체 ESPN 등은 케인의 주급이 약 40만 파운드(한화 약 7억3천만원)에 이를 것으로 내다봤다.

케인은 구단을 통해 “뮌헨은 집처럼 편안한 곳이다. 구단과 팬, 이 도시를 사랑한다”며 “계속 이곳에 남고 싶었다. 앞으로도 더 많은 우승컵을 들어 올리고 싶다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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