진진경, 명곡 리메이크 행보 잇는다…9일 ‘행복한 인연’ 재해석

가수 진진경이 새로운 리메이크 싱글로 돌아온다.

진진경은 오는 9일 리메이크 싱글 ‘행복한 인연’을 발매한다. 2007년 가수 영조가 발표한 곡으로, 함께한 시간을 돌아보며 변함없는 사랑과 애틋한 마음을 표현한 발라드다.

“나를 만나서 행복했나요 / 아직 처음처럼 사랑하나요 / 그댈 만나서 난 행복했어요 / 처음 그때보다 더 행복해요” 등의 가사를 통해 오랜 시간 곁을 지켜온 연인을 향한 진솔한 마음을 담았다.

진진경은 원곡의 서정적인 분위기를 유지하면서도 특유의 호소력 짙은 음색과 섬세한 감정 표현을 더해 새로운 느낌의 발라드로 완성했다.

이번 리메이크에는 프로듀서 고병식과 이형성이 편곡으로 참여했다. 원곡의 선율을 바탕으로 곡이 전개될수록 풍성해지는 사운드를 구성했으며, 아코디언과 플루트 연주를 더해 서정적인 분위기를 살렸다. 기타리스트 서창원도 연주에 참여해 곡의 완성도를 높였다.

진진경은 그동안 중국 틱톡을 통해 한국 가요를 자신만의 스타일로 선보이며 활동을 이어왔다. 이번 신곡에서도 풍부한 감성과 가창력을 바탕으로 원곡과는 다른 매력을 전달할 계획이다.

음원 제작사 요구르트스튜디오 관계자는 “꾸준한 음악 활동과 깊이 있는 가창력으로 자신만의 영역을 다져온 진진경이 ‘행복한 인연’ 리메이크를 통해 한층 더 성숙해진 음악적 역량을 발휘했다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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