‘솔로지옥4’ 국동호 측 “학폭 의혹 제기한 변호사, 공소청 송치"

사진 = 국동호 SNS 계정

넷플릭스 연애 예능 ‘솔로지옥4’ 출연자 국동호의 학교폭력 의혹을 제기했던 현직 변호사가 공소청에 넘겨졌다.

6일 국동호의 법률대리인 법무법인 필에 따르면 경찰은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 및 강요미수 혐의로 고소된 변호사 A씨를 최근 공소청에 송치했다. 지난 5월 국동호 측이 고소장을 제출한 지 약 6개월 만이다.

앞서 A씨는 지난 5월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 국동호가 중학생 시절 학교폭력에 가담하거나 이를 방조했다고 주장했다. 당시 A씨는 학창 시절 학교폭력 피해를 당했다며 국동호가 이른바 ‘고백 공격’으로 자신에게 수치심을 줬다는 취지의 글을 게시했다.

또한 국동호에게 공개 사과를 요구하며 정해진 시간 안에 사과하지 않을 경우 자신이 보유한 자료를 공개하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

이에 국동호는 지난 5월 7일 공식 입장을 내고 의혹을 전면 부인했다. 학교폭력 가해자로 지목된 인물과 교제하거나 교류한 사실이 없으며, 폭력을 사주하거나 방조한 적도 없다는 설명이다. 이후 법률대리인을 선임해 같은 달 15일 A씨를 형사 고소했다.

국동호 측은 이번 송치와 관련해 “수사기관이 피의자의 범죄 혐의를 인정한 결과”라며 “피의자의 형사책임이 엄정하게 규명되기를 기대한다”고 밝혔다.

추가적인 법적 대응도 예고했다. 법률대리인은 “객관적인 근거 없이 국동호에 대한 허위 사실을 제보하거나 SNS 등을 통해 유포한 행위에 대해서도 관련 게시물과 제보 내용 등 증거자료를 지속해서 수집해 왔다”고 설명했다.

이어 “허위 사실을 최초로 유포한 행위뿐 아니라 이를 반복적으로 확산시켜 국동호 씨의 명예를 훼손한 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있다”며 위법행위가 확인될 경우 추가 형사고소와 민사상 손해배상 청구 등을 진행하겠다고 강조했다.

공인회계사 출신인 국동호는 넷플릭스 ‘솔로지옥4’에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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