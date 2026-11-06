SM, 대한민국 나눔국민대상 대통령 표창…12년간 취약계층 25만명 지원

장철혁 SM엔터테인먼트 공동대표가 지난 5일 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 열린 '2026년 대한민국 나눔국민대상' 시상식에서 대통령 표창 수상 후 소감을 발표하고 있다 [제공=SM엔터테인먼트]

SM엔터테인먼트가 문화예술을 기반으로 한 사회공헌활동의 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상했다.

SM은 지난 5일 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 열린 ‘2026년 대한민국 나눔국민대상’ 시상식에서 대통령 표창을 받았다고 6일 밝혔다.

올해로 15회째를 맞은 대한민국 나눔국민대상은 보건복지부와 KBS, 사회복지공동모금회가 공동 주최하는 시상식이다. 인적·물적 나눔과 생명나눔 등 다양한 분야에서 사회공헌활동을 실천하고 국민 복지 향상에 기여한 개인과 단체를 선정해 포상한다.

SM은 2014년 사회공헌 브랜드 ‘SMile(스마일)’을 출범한 이후 청소년 음악 인재 양성과 취약계층 문화예술 지원, 생물다양성 보전 등 다양한 활동을 펼쳐왔다. 아티스트와 임직원, 지원 대상자가 함께 참여하는 사회공헌 체계를 구축하고 국내외 약 25만명에게 문화예술 관련 지원을 제공한 점을 인정받았다.

대표적인 사업은 청소년 음악교육 프로그램 ‘스마일 뮤직 페스티벌(SMile Music Festival)’이다. SM은 음악 제작과 교육 인프라를 활용해 청소년들의 예술 활동을 지원해 왔다. 프로그램 수료생 중에는 예술고등학교와 대학교에 진학하거나 가수, 세션 연주자 등 음악 관련 직업으로 진출한 사례도 있다.

이 밖에도 계열사 임직원과 아티스트가 참여하는 ‘SMile 사회봉사단’, 유니세프 한국위원회와 함께하는 아시아 아동 음악교육 캠페인 ‘SMile for U’, 도심 생물다양성 보전을 위한 ‘광야숲’ 조성 사업 등을 운영하고 있다.

인공와우와 보청기를 사용하는 아동·청소년을 대상으로 K-팝 특화 교육을 제공하는 ‘스마일 와우(SMile WoW) 아트스쿨’도 주요 사회공헌 프로그램 중 하나다.

시상식에 참석한 장철혁 SM 공동대표는 “이번 수상은 나눔의 가치에 깊이 공감하고 자발적으로 동참해 준 임직원과 아티스트, 든든한 동반자가 돼 주신 협력기관이 있었기에 가능했다”며 “SM은 앞으로도 음악과 문화를 통해 모두가 함께 웃을 수 있는 지속가능한 미래를 열어가겠다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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