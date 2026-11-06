안데이코, ‘홋카이도 밀크푸딩’ GS25서 출시…국내서 먼저 만난다

사진=안데이코

안데이코의 한국 독점 수입사 밀리언달러베이비(M.D.B)는 일본 인기 디저트 브랜드 안데이코(Andeico) 신제품 ‘홋카이도 밀크푸딩’을 GS25편의점을 통해 국내에 출시한다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 지난해 국내 출시 이후 선풍적인 인기를 끈 ‘홋카이도 치즈케이크’와 ‘홋카이도 초코케이크’의 뒤를 잇는 세 번째 홋카이도 디저트 시리즈다.

브랜드에 따르면 ‘홋카이도 치즈케이크 푸딩’은 일본 칠드 치즈 디저트 부문에서 최근 10년간 6차례 POS 데이터 기준 판매 순위 1위를 기록한 제품이다. 지난해 국내에 출시된 이후에도 좋은 반응을 얻었으며 안데이코는 이번 밀크푸딩을 통해 홋카이도 디저트 시리즈의 인기 행보를 이어간다는 계획이다.

‘홋카이도 밀크푸딩’은 홋카이도산 우유를 사용해 특유의 깊고 고소한 풍미를 살린 것이 특징이다. 입안에서 사르르 녹는 듯한 부드럽고 매끄러운 식감에 우유 본연의 진한 맛을 더해 밀크푸딩만의 매력이 돋보인다.

안데이코는 지난 7월 GS25에 출시된 인기 일본 아이스크림 ‘뉴타마슈’의 제조사다. 올해 창업 80주년을 맞은 일본의 대표적인 디저트 생산 기업으로 오랜 기간 축적한 제조 기술을 바탕으로 아이스크림, 슈크림, 케이크, 푸딩 등 다양한 디저트 제품을 선보여 왔다.

홋카이도 디저트 시리즈는 일본에서 오랜 기간 사랑받아 온 안데이코의 대표적인 제품군이다. 홋카이도산 원료를 활용한 풍부한 맛과 부드러운 식감을 앞세워 꾸준한 인기를 얻고 있으며 국내에서도 시리즈를 확장하며 소비자 접점을 넓히고 있다.

밀리언달러베이비(M.D.B) 측은 “홋카이도 치즈케이크와 초코케이크가 국내에서 큰 사랑을 받은 만큼, 이번 홋카이도 밀크푸딩 역시 좋은 반응을 얻을 것으로 기대하고 있다”며 “일본에서만 맛볼 수 있는 디저트가 아닌 한국에서 먼저 만나볼 수 있는 일본 푸딩이라는 점에서 더욱 의의가 있다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]