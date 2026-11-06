도상우, 모델 박지혜와 내년 2월 결혼…“평생 함께할 소중한 인연”

사진=각 SNS

배우 도상우(39)와 모델 박지혜(37)가 내년 2월 백년가약을 맺는다.

도상우의 소속사 제이와이드컴퍼니는 6일 공식 입장을 통해 “도상우 배우가 평생을 함께할 소중한 인연을 만나 오는 2027년 2월 백년가약을 맺는다”고 밝혔다.

결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다. 소속사는 “예비 신부와 양가 가족들을 배려해 비공개로 진행될 예정”이라며 “인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 격려를 부탁드린다”고 전했다.

이어 “도상우 배우는 결혼 후에도 변함없이 좋은 작품과 다양한 활동을 통해 인사드릴 예정”이라며 지속적인 관심과 응원을 당부했다.

도상우는 2008년 모델로 데뷔한 뒤 2011년 드라마 ‘꽃미남 라면가게’를 통해 배우로 전향했다. 이후 ‘내 딸, 금사월’, ‘간택-여인들의 전쟁’, ‘편의점 샛별이’, ‘환혼: 빛과 그림자’, ‘은수 좋은 날’ 등 다양한 작품에 출연했다. 지난 2월 종영한 ‘은애하는 도적님아’에서는 악역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.

예비 신부 박지혜는 2012년 ‘2013 봄·여름(SS) 시즌 뉴욕 패션위크’를 통해 주목받기 시작했다. 이후 세계적인 패션 브랜드의 런웨이에 올랐으며, 2013년 미국 뉴욕매거진이 선정한 ‘뉴욕 패션위크 주목할 신인 모델 10인’에 이름을 올렸다. 최근까지도 패션쇼와 화보 등을 통해 활동을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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