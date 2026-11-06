트레저, ‘쇼크’ 음방 활동 돌입…퍼포먼스 최초 공개

사진=YG엔터테인먼트

그룹 트레저(TREASURE)가 신곡 ‘SHOCK(쇼크)’로 음악방송 활동에 본격적으로 나선다.

6일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 트레저는 오는 7일 방송되는 MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연해 신곡 ‘SHOCK’ 무대를 펼친다. 이어 8일에는 SBS ‘인기가요’에 출연한다.

이번 무대에서는 ‘SHOCK’ 전체 안무가 처음으로 공개된다. 앞서 뮤직비디오와 유튜브 음악 콘텐츠 ‘잇츠라이브’를 통해 신곡의 힙합 사운드와 라이브 실력을 선보인 트레저는 역동적인 포인트 안무와 칼군무를 앞세워 퍼포먼스를 완성할 계획이다.

핸드마이크를 활용한 라이브 무대도 관전 요소다. 트레저는 파워풀한 안무와 함께 현장감 있는 라이브를 선보이며 신곡의 에너지를 전달할 예정이다.

트레저는 음악방송 활동에 이어 ‘2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(KGMA)’와 ‘2026 MAMA AWARDS’ 등 연말 주요 시상식 무대에도 오를 계획이다.

앞서 트레저는 지난 2일 새 디지털 싱글 ‘SHOCK’를 발매했다. 신곡은 아이튠즈 송 차트에서 누적 11개 지역 1위를 기록했으며, 중국 QQ뮤직 디지털 싱글 일간 차트와 일본 AWA 신곡 톱100에서도 정상에 올랐다. 뮤직비디오 역시 유튜브 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’ 1위를 기록하며 해외 팬들의 관심을 받았다.

트레저는 팬들을 위한 오프라인 이벤트 ‘기세충전소’도 진행한다. 음악방송 현장과 입시생 응원 등 다양한 방식으로 팬덤 트레저메이커와 소통할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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