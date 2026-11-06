‘솔로 데뷔 D-3’ 있지 채령, 신보 베일 벗었다

그룹 있지(ITZY) 채령이 첫 솔로 앨범의 수록곡을 미리 들려주며 데뷔 기대감을 높였다.

채령은 오는 9일 첫 솔로 미니앨범 ‘Lovesick(러브시크)’와 동명의 타이틀곡을 발매한다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 6일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 앨범 스포일러 영상을 공개했다. 앞서 두 편의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 선보인 데 이어 이번에는 수록곡 전곡의 일부 구간을 들려줬다.

공개된 영상에는 상큼하고 발랄한 모습부터 시크하고 신비로운 분위기까지 채령의 다양한 매력이 담겼다. 각기 다른 콘셉트의 음악과 비주얼을 통해 첫 솔로 앨범의 분위기를 미리 엿볼 수 있도록 했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 ‘Lovesick’을 비롯해 ‘Moonlit Club(문릿 클럽)’, ‘Scent(센트)’, ‘Favorite Reason(페이버릿 리즌)’ 등 총 4곡이 수록됐다. ‘Lovesick’은 채령이 표현하는 사랑의 설렘을 담은 곡이다. 네 번째 트랙인 ‘Favorite Reason’에는 채령이 직접 작사에 참여해 의미를 더했다.

채령은 앨범 준비 과정과 자신의 이야기를 팬들에게 전하기 위한 블로그도 개설했다. 첫 솔로 활동을 앞두고 음악 작업뿐 아니라 다양한 방식으로 팬들과 소통하고 있다. 그동안 있지의 멤버로서 보컬과 퍼포먼스를 선보여 온 채령이 이번 앨범에서는 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

채령은 앨범 발매 당일인 9일 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행하고 팬들과 솔로 데뷔의 순간을 함께할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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