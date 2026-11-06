임영웅 “앞으로도 여러분과 함께”…영웅시대와의 10년, 스크린으로 다시

가수 임영웅이 데뷔 10주년을 기념하는 공연 영화로 팬들과 다시 만난다. 스타디움을 가득 채운 팬들의 함성과 화려한 무대 연출을 담은 메인 예고편이 공개되며 개봉에 대한 기대감을 높였다.

6일 임영웅 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 영화 ‘임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2’의 메인 예고편이 공개됐다.

예고편은 데뷔 10주년을 맞은 임영웅을 부르는 팬들의 함성으로 시작된다. 이어 스타디움에서 펼쳐진 공연 장면과 함께 임영웅과 팬클럽 영웅시대가 걸어온 시간을 조명한다.

영상에는 임영웅의 라이브 무대와 밴드 연주, 안무팀의 퍼포먼스 등이 담겼다. 밤하늘을 수놓은 불꽃놀이와 드론쇼, 공연장을 하늘빛으로 물들인 응원봉 물결도 눈길을 끈다.

특히 ‘영웅시대와 함께 만들어 온 가슴 벅찬 10년의 기적’, ‘한 곡의 노래가 깊은 위로가 되고 하나의 함성이 영원한 추억이 된다’는 문구를 통해 임영웅과 팬들이 함께한 시간을 되돌아본다.

예고편 말미에는 임영웅이 “앞으로의 10년도 여러분들과 꼭 함께하고 싶습니다”라고 말하는 모습이 담겨 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

‘임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2’는 임영웅의 데뷔 10주년을 기념해 팬들과 함께 걸어온 시간을 돌아보고 앞으로의 10년을 약속하는 공연 영화다. 누적 관객 100만 명을 달성한 순간도 담았다.

이번 작품은 임영웅의 공연 영화 가운데 처음으로 4면 SCREENX 상영을 확정했다. 정면 스크린뿐 아니라 좌우 벽면과 천장까지 영상이 확장되는 상영 방식으로 공연 현장의 규모와 현장감을 전달할 예정이다.

영화는 오는 18일부터 전국 CGV에서 개봉한다. 예매는 9일 오전 10시부터 극장별로 순차적으로 시작된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]