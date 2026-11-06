[이진호의 영화 속 건강이야기] 생사 모르는 아들 기다린 9년… ‘모호한 상실’, 우울증 번지기 전 살펴야

연상호 감독이 다시 한번 심리 스릴러로 극장가를 사로잡았다. 최근 개봉한 영화 ‘실낙원’은 아이를 잃은 엄마의 그리움과 모성의 깊은 내면을 서늘한 긴장감 속에 담아냈다.

흥행세도 매섭다. 개봉 전 한국영화 예매율 1위에 오른 데 이어 개봉 5일 만에 누적 관객 10만 명을 돌파하며 동시기 개봉작 가운데 1위를 지켰다. 아들을 향한 의심과 그리움 사이에서 흔들리는 엄마를 연기한 배우 김현주의 내면 연기도 호평을 받고 있다.

영화는 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영(김현주)을 보여주면서 시작된다. 소영은 인공지능(AI) 프로그램 ‘낙원의 아이들’이 재현한 어린 아들과 일상을 보내며 하루하루를 버틴다.

그러던 어느 날 죽은 줄로만 알았던 아들 류선우(배현성)가 기적처럼 살아 돌아온다. 하지만 기쁨도 잠시, 흉터와 차가운 눈빛을 지닌 아들에게서는 기억 속 아이의 모습을 찾기 어렵다. 소영은 AI 속 어린 아들과 눈앞의 현실 아들 사이에서 깊은 혼란에 빠진다.

소영에게 지난 9년은 사랑하는 아이가 어디에 있는지, 살아는 있는지조차 알 수 없는 기다림의 시간이었다. 심리학에서는 이처럼 상실 여부가 분명하지 않은 경험을 ‘모호한 상실’이라고 부른다.

국제적십자위원회도 실종자 가족이 겪는 고통을 설명할 때 이 개념을 활용한다. 언젠가 돌아올 것이라는 희망과 다시는 만나지 못할 수도 있다는 절망이 끝없이 교차하면서, 가족은 정서적으로 지치고 점차 고립감에 빠져든다.

물론 모호한 상실이 곧 우울증을 의미하는 것은 아니다. 슬픔과 그리움은 상실에 대한 자연스러운 반응이다. 다만 이런 고통이 길어지는 과정에서 우울증이 함께 찾아올 수 있는 만큼, 감정의 변화가 일상에 어떤 영향을 미치는지 살펴볼 필요가 있다.

또한 떠난 사람을 그리워하는 마음과는 별개로, 생활 전반에서 즐거움이 사라지고 무엇도 할 수 없다는 무력감이 계속된다면 진료를 받아보는 것이 좋다.

특히 상실을 겪은 사람에게 무조건 잊으라고 요구하기보다는, 우울감이나 무기력감이 지속돼 일상생활에 어려움이 생긴다면 전문가의 도움을 받아보도록 권하는 것이 더 좋은 조언이 될 수 있다.

우울증 치료에서는 증상의 중증도와 일상생활 기능 저하 정도 등을 종합적으로 평가해 심리치료와 항우울제 등을 단독 또는 병행하여 활용한다. 또한 인지행동치료를 통해 자신을 지나치게 탓하는 생각과 위축된 행동을 살피고 일상에서 감당할 수 있는 활동을 회복하도록 돕는다.

이런 기존 치료에 한약을 병용하는 방식도 연구되고 있다. 자생한방병원 연구진이 참여해 ‘대한한의학회지’에 발표한 연구는 불안을 동반한 주요우울장애 환자 1730명이 포함된 무작위 대조시험 17편을 분석했다.

이 가운데 항우울제와 한약을 병용한 연구를 분석한 결과, 항우울제 단독 치료보다 불안 척도(HAMA)와 우울 척도(HAMD) 점수가 유의하게 개선된 것으로 나타났다.

상실의 아픔을 겪은 이에게 필요한 것은 슬픔을 서둘러 끝내라는 재촉이 아니라, 그 슬픔을 안고도 오늘을 살아갈 수 있도록 돕는 손길이다. 처음부터 큰 변화를 기대하기보다 따뜻한 밥 한 끼를 함께 먹고, 잠깐이라도 바람을 쐬며 걷는 작은 일상부터 회복해 나가는 것이 좋다.

가족과 주변 사람들은 섣부른 위로의 말보다 묵묵히 곁을 지키고, 필요할 때 진료에 동행해 주는 것만으로도 큰 힘이 될 수 있다. ‘실낙원’의 소영이 AI 속 아들에게서 위안을 찾았듯, 누구에게나 버틸 수 있는 무언가가 필요하다. 그 버팀목이 화면 속 기억이 아닌 곁에 있는 사람과 일상이 될 수 있도록, 오늘 한 번 더 안부를 물어보자.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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