2027 양궁 국가대표 2차 선발전 마무리… 김선우·강민진 등 부문별 1위

사진=대한양궁협회 SNS 캡처

2027년도 양궁 국가대표 2차 선발전이 끝났다.

대한양궁협회는 지난달 30일부터 지난 4일까지 경북 예천진호국제양궁장에서 2027년도 국가대표 2차 선발전을 개최했다. 이번 선발전에는 리커브 남자부 64명, 여자부 64명과 컴파운드 남자부 32명, 여자부 32명이 참가했으며 각 종목별 경기 결과를 바탕으로 남녀 각 24명을 선발했다.

이번 2차 선발전 최종 결과에 따른 종합 배점 순위에서는 리커브 남자부 김선우(코오롱엑스텐보이즈)가 배점 합계 109.25점으로 1위를 차지했다. 이어 서민기(현대제철)가 107.5점으로 2위, 구본찬(현대제철)이 103.75점으로 3위에 올랐다. 리커브 여자부에서는 강민진(경희대)이 112.25점으로 1위에 올랐다. 유수정(현대백화점)이 99.25점으로 2위, 윤가영(홍성여자고)이 97.5점으로 3위를 차지했다.

컴파운드 남자부에서는 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달리스트 김종호(현대제철)가 163.5점으로 1위에 올랐다. 최은규(울산남구청)가 148.25점으로 2위, 이은호(한국체육대)가 147.5점으로 3위를 기록했다. 컴파운드 여자부에서는 박예린(한국체육대)이 165.5점으로 1위를 차지했다. 김서윤(부개고)이 153.25점으로 2위, 김수연(한국체육대학교)이 149.5점으로 3위에 이름을 올렸다.

이번 선발전을 통과한 부문별 24명의 선수들 중 상위 8명은 진천선수촌 동계훈련에 입촌하여 훈련을 진행한다. 2차 선발전을 통과한 선수들은 향후 진행되는 2027년 3월에 개최되는 국가대표 3차 선발 일정에서 최종 경쟁을 이어간다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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