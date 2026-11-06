피크닉인 남강, 진주 로컬 여행 ‘진주세끼·진주디톡스테이’ 선보여

피크닉인 남강이 진주의 자연과 문화, 먹거리를 함께 즐기는 1박 2일 여행 프로그램 ‘진주세끼’와 ‘진주디톡스테이’를 선보인다고 밝혔다.

두 프로그램은 진주 토박이가 기획한 20·30대 대상 로컬 여행이다. 지역 명소를 둘러보며 참가자들이 함께 요리하거나 게임과 미션을 수행하는 등 자연스럽게 어울릴 수 있도록 구성했다.

‘진주세끼’는 참가자들이 메뉴 선정부터 장보기, 요리, 상차림까지 함께한다. 팀별 메뉴를 정하고, 진주 중앙시장에서 정해진 예산으로 식재료를 고른다. 상인과 이야기를 나누며 장을 본 뒤 직접 만든 음식을 한 상에 올려 함께 즐긴다.

‘진주디톡스테이’는 온라인 세계에서 잠시 벗어나 오프라인의 자연과 사람에게 집중하는 여행이다. 경상남도수목원과 이성자미술관, 영천강, 진주성 등 다양한 진주 명소를 방문하고 즐긴다. 여기에 팀 대결과 미션, 네트워크 파티 등 오프라인 활동을 더해 처음 만난 참가자들도 편안하게 어울릴 수 있도록 했다.

노승우 피크닉인 남강 대표는 “진주는 남강과 진주성뿐 아니라 숲과 미술관, 전통시장까지 서로 다른 매력을 가까이에서 만날 수 있는 도시”라며 “지역에서 살아온 경험을 바탕으로 진주의 일상을 여행의 즐거움으로 전하고 싶었다”고 전했다.

이어 “함께 장을 보고 밥을 만들거나 나란히 걷는 시간이 진주를 오래 기억하게 하는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 공간과 먹거리, 사람을 연결하는 여행 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]